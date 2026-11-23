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Жителите на Бодрово и околните населени места се обединяват срещу намерението за изграждане на завод за производство на барут в района на бившия военен полигон край димитровградското село Бодрово. От 23 ноември 2026 г. започва масова подписка против изграждането на предприятието. Инициативата е израз на нарастващото безпокойство на хората, които не желаят в непосредствена близост до домовете им да бъде изградено производство, свързано с взривоопасни материали, без да разполагат с пълна информация за технологията, безопасността и възможните последствия.

Това вече не е просто местен въпрос. Това е въпрос за правото на хората да знаят какво се планира на няколко километра от домовете им, какво ще се произвежда, какви вещества ще се използват и съхраняват, как ще се опазват водите и природата и кой ще носи отговорност при евентуална авария.

На 18 ноември 2026 г. Министерският съвет обяви проекта за обект с национално значение. Става дума за инвестиция на стойност над 250 милиона евро, която предвижда разкриването на 110 постоянни работни места. Очаква се производството да започне в края на 2028 г. или началото на 2029 г., като продукцията ще бъде предназначена за отбранителната индустрия на България, Европейския съюз и НАТО.

Правителственото решение е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут.

Звучи внушително. Инвестиция за над 250 милиона евро, ново производство и 110 работни места. Но зад тези цифри стоят въпроси, които засягат здравето, живота и спокойствието на хиляди хора.

Според съобщението на правителствената пресслужба инвестицията ще осигури около 110 постоянни работни места в региона. Очакванията са заводът да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. или началото на 2029 г.

Засега обаче официално не се посочва кой стои зад проекта. От правителственото съобщение става ясно, че инвестицията преминава процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции.

Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата „ЕМКО“ и оръжейния завод „Дунарит“. Като едноличен собственик на дружеството „Караш инвест“ ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.

Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант „Райнметал“. Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ „Сопот“. С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.

Планираното производство е предназначено за отбранителната индустрия и трябва да осигурява доставки за България, други държави от Европейския съюз и НАТО. Като аргументи за стратегическото значение на проекта правителството посочва необходимостта от собствен производствен капацитет и намаляване на зависимостта от внос на барут.

Определянето на завода за обект с национално значение е важна стъпка за проекта, но само по себе си не означава, че са приключили всички процедури и са издадени необходимите разрешения за строителство и експлоатация.

За жителите на Бодрово и останалите населени места в община Димитровград, а и не само, предстои да станат ясни съществени подробности – кой е инвеститорът, каква точно ще бъде технологията на производство, какви суровини ще се използват и какви мерки за безопасност и опазване на околната среда ще бъдат предвидени.

При инвестиция от такъв мащаб и производство, свързано с отбранителната индустрия, въпросите за сигурността, контрола и въздействието върху района са не по-малко важни от обещаните работни места и икономическите ползи. Хората не само от Бодрово, но и от всички околни села са настроени против изграждането на барутния завод и си задават едни и същи въпроси.

Кой е инвеститорът? Какво точно ще се произвежда? Каква технология ще бъде използвана? Какви химически вещества ще се съхраняват на терена? Какви ще бъдат емисиите? Как ще се гарантира безопасността на хората? И защо местните жители научават за подобен проект, без да разполагат с достатъчно публична информация?

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

1300 декара – колкото цяло село, на няколко километра от домовете ни

Предвиденият терен е приблизително 1300 декара – бивш военен полигон край село Бодрово. В първоначалната информация от Министерския съвет не се посочва конкретният терен, върху който ще бъде изграден заводът, нито името на инвеститора. По предоставените данни проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Въпросът е защо именно този терен е избран за толкова специфично и потенциално опасно производство и какви проучвания са направени преди това решение.

По данни от направените проучвания още през 2015 г. Община Димитровград е описвала имота като незастроена площ с размер близо 1300 декара. Историята на собствеността и статута на терена също заслужава внимание.

През 2008 г. военният полигон край Бодрово и имотът в местността „Четалето“ са били актувани с общ акт за публична държавна собственост № 1110.

През 2017–2018 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър одобрява кадастралната карта за неурбанизираната територия в землището на Бодрово.

За полигона с идентификатор 04844.164.1, стар номер 164001, е съставен Акт за публична държавна собственост № 2143 от 14 септември 2018 г. За имота в местността „Четалето“ – 04844.164.2, стар номер 164002, е съставен АПДС № 2144 от същата дата.

През 2019 г. с Решение № 234 от 25 април Министерският съвет обявява двата имота за частна държавна собственост.

Остава и въпросът кога и на какво основание полигонът е записан като „урбанизирана територия“, както и дали преди това теренът е бил част от Държавния горски фонд. От прегледаните документи тези обстоятелства не стават напълно ясни.

Площта е огромна – около 1300 декара, колкото цяло село. А наблизо са Бодрово, Светлина, Сусам, Воден и Езерово, като някои от населените места са на около два километра по карта. Димитровград и Хасково също не са далечни точки на географската карта, когато става дума за потенциално въздействие върху околната среда, транспорта и сигурността.

Защо през септември 2025 г. са търсени данни за водите на този имот?

Един от най-интересните и същевременно неизяснени моменти в историята на терена е свързан със запитване до Басейнова дирекция.

През септември 2025 г. юридическо лице е поискало подробна информация за водите, водоизточниците, санитарно-охранителните зони и подземните водни тела, свързани конкретно с имота на бившия военен полигон. В публичната преписка не са посочени заявителят и проектът, във връзка с който е направено запитването.

Защо точно този имот? Какво е било планирано тогава? Имало ли е вече намерения за промишлено използване на терена? Има ли връзка с бъдещата инвестиция за завод за барут?

Към момента няма доказателства, че това запитване е било свързано с настоящия проект. Но съвпадението заслужава изясняване, а обществото има право да получи отговори.

„Натура 2000“ – какво ще се случи със защитената природа?

Особено сериозен е въпросът за екологичния статут на района.

Землището на село Бодрово попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Средни“ от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Зоната е с код BG0001031 и е определена по Директивата за местообитанията.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Още един съществен екологичен факт заслужава специално внимание. В района попада и защитена зона BG0000435 „Река Каялийка“, с обща площ 736,696 декара. Тя обхваща землищата на селата Бодрово, Скобелево, Сталево и Върбица, община Димитровград, област Хасково, както и село Езерово, община Първомай, област Пловдив.

Това означава, че екологичният въпрос не се изчерпва единствено със защитена зона „Родопи – Средни“. Налице е и друга защитена територия, която обхваща землища на населени места в непосредствения регион на инвестиционното намерение. Ето защо трябва да бъде изяснено как бъдещото предприятие би могло да повлияе върху защитените местообитания, водите, почвите и биологичното разнообразие в района и какви оценки за съвместимост ще бъдат извършени.

В официална документация на Горското стопанство – Хасково, изрично е посочено землището на село Бодрово, като в защитената зона са включени 211 хектара от него. По предоставените данни теренът на бившия полигон попада почти изцяло в защитената зона.

Това поставя редица въпроси: как ще бъде оценено въздействието на бъдещото предприятие върху защитените местообитания? Как ще бъдат опазени животинските и растителните видове? Как ще се предотврати замърсяване на почвата и водите? Ще бъде ли извършена оценка за съвместимост с „Натура 2000“ и какви ще бъдат резултатите от нея?

Не може да се говори за устойчиво развитие, без да се отчита природата, която ще бъде засегната от подобна инвестиция. Защитените територии не са празни пространства, върху които може да се строи без задълбочена оценка и контрол!

Водата – най-голямото притеснение на хората

Когато става дума за производство, свързано с опасни химически вещества, въпросът за водата е от първостепенно значение.

В района има данни за каптаж „Четалето“, а през 2017 г. са отчетени превишения на нитрати при помпената станция на Бодрово. Това е особено важен факт на фона на опасенията за възможно замърсяване на подземните води.

При евентуален теч или разлив определени замърсители могат да достигнат до почвата и подземните води. Последствията зависят от конкретните вещества, геоложките особености, хидрогеоложките условия и предвидените системи за защита и пречистване.

Как ще бъдат предотвратявани аварии и разливи? Как ще се следи качеството на подземните води? Какви системи за пречистване ще бъдат изградени? Ще има ли постоянен независим мониторинг? Кой ще извършва проверките и ще бъдат ли резултатите публични?

Това са въпроси, които трябва да получат конкретни отговори още преди да се пристъпи към строителство.

Какви са възможните рискове при производството на барут?

Производството и съхранението на барут и взривни вещества са дейности с висок промишлен риск. Конкретната степен на опасност зависи от технологията, използваните суровини, количествата, организацията на производството, съхранението и мерките за безопасност.

Сред основните рискове, които трябва да бъдат оценени от компетентните специалисти, са:

Пожари и експлозии. При авария, нарушаване на технологичния процес или човешка грешка могат да възникнат пожари, взривове и опасни ударни вълни. Някои от суровините, използвани при производството на барут, са чувствителни към триене, удар, статично електричество и високи температури. Сред примерите за такива вещества са нитроцелулозата и нитроглицеринът.

Възможен военен риск – опасност за населените места в района

При хипотетичен военен конфликт обектите с военно предназначение, включително военнопромишлените предприятия, могат да се окажат сред потенциалните стратегически цели. Разполагането на подобно производство в непосредствена близост до населени места поражда сериозни въпроси за сигурността на местното население.

При евентуални военни действия последствията от атака срещу подобен обект не биха се ограничили единствено до самото производствено съоръжение. В зависимост от използваните оръжия, мащаба на пораженията и последващите вторични експлозии, рискът може да обхване и околните села, да доведе до разрушаване на жилищни сгради, инфраструктура и до човешки жертви.

Въпросът е кой ще поеме отговорността, ако днес бъде допуснато изграждането на подобен обект, а утре животът и сигурността на хората в Езерово, Бодрово и съседните населени места се окажат изложени на непредвидим риск?

Това е въпрос, който не бива да бъде подценяван или оставян без отговор.

Замърсяване на въздуха. В зависимост от конкретната технология производствените процеси могат да бъдат свързани с отделяне на прах, химични вещества и токсични газове. При определени процеси, включително нитриране, могат да се отделят азотни оксиди. Ето защо са необходими модерни филтриращи и абсорбционни системи, строг контрол и непрекъснато наблюдение на емисиите.

Опасни отпадъчни води. При някои технологии измиването и стабилизирането на барута може да генерира отпадъчни води с киселинни съставки, нитрати, сулфати и органични съединения. Ако не бъдат правилно събирани и пречиствани, те могат да представляват риск за почвите и подземните води. Необходимо е да се знае каква технология ще бъде използвана и как ще се управляват отпадъчните води.

Замърсяване на почвата и водите. При течове, разливи или неправилно съхранение определени химически вещества могат да попаднат в почвата, подземните води и близките водоеми. Това е особено чувствителен въпрос за район, в който има водоизточници и защитени природни територии.

Риск за здравето. В зависимост от използваните вещества и степента на излагане са възможни дразнене на дихателните пътища, отравяния и други здравословни проблеми. Затова трябва да има ясна оценка на риска за работещите и за населението в близост до предприятието.

Съхранение и транспорт на опасни вещества. Натрупването на готова продукция и химически суровини изисква специално проектирани и защитени складови съоръжения, съобразени с нормативните изисквания и безопасните отстояния. Транспортирането на опасни товари с тежкотоварни автомобили поставя допълнителни въпроси за състоянието на пътищата, маршрутите, трафика и сигурността на населените места.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Красотата на село Езерово и Бодрово ще бъдат унищожени! А това са села с древна история и множество исторически обекти и артефакти!

Това не означава, че всяка подобна авария непременно ще се случи. Означава, че рисковете трябва да бъдат предварително оценени, предотвратени и контролирани, а хората трябва да знаят какви мерки ще ги защитават.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Как се гарантира безопасността?

В Европейския съюз предприятията, които работят с опасни вещества, попадат под специални режими за контрол и предотвратяване на големи промишлени аварии. Сред основните нормативни рамки е Директива „Севезо III“.

В зависимост от количествата и вида на опасните вещества бъдещото предприятие може да попадне в съответната категория на контрол. Това определя и конкретните задължения на оператора – включително изготвяне на документи за безопасност, оценка на риска, мерки за предотвратяване на големи аварии и планове за действие при извънредни ситуации.

Необходимо е да се изясни какви вещества и в какви количества ще бъдат използвани и съхранявани, какъв режим на контрол ще се прилага и какви документи ще бъдат изискани преди започване на работа.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), когато е приложима и изисквана по закон, трябва да разгледа възможните въздействия на инвестиционното предложение. Необходимо е също да се оцени съвместимостта със защитената зона „Натура 2000“, както и да се осигури възможност за участие на заинтересованата общественост.

Съвременните производства могат да използват автоматизирани процеси и дистанционно управление на определени етапи. Възможни са специализирани защитни конструкции, складове и инженерни решения за ограничаване на последствията при инцидент. Но конкретните мерки не могат да бъдат предполагани – те трябва да бъдат описани в проектната документация и оценени от компетентните органи.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Какво се променя след обявяването на обекта за национално значение?

Това е един от най-съществените моменти в цялата ситуация.

Обявяването на проекта за обект с национално значение означава прилагане на специален административен режим и ускоряване на определени процедури. Според предоставената информация законовият режим предвижда съкратени срокове за произнасяне на институциите, които при определени случаи могат да бъдат наполовина по-кратки, възможност за мълчаливо съгласие в предвидените от закона хипотези и едноинстанционно съдебно обжалване на определени актове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобрява подробния устройствен план (ПУП) и издава разрешението за строеж съобразно приложимите правомощия. По отношение на ОВОС компетентен орган е министърът на околната среда и водите, когато законът определя такава компетентност.

Срокът за обжалване на одобрения ПУП е 14 дни от обнародването му в „Държавен вестник“, а съдебният контрол по него е на една инстанция.

Именно затова времето е от съществено значение. Хората не могат да чакат последния момент, когато вече са взети решения и сроковете за реакция са започнали да текат.

Трябва още отсега да се събират документи, да се изисква информация и да се следи всяка стъпка на институциите.

Какви са правата на гражданите?

По предоставената информация Община Димитровград е институцията, която може да даде становище по проекта за ПУП в рамките на предвидената процедура. Това не означава, че гражданите нямат право на участие в екологичните процедури.

Ако за проекта на ПУП се извършва екологична оценка (ЕО), жителите могат да подават становища в рамките на обществените консултации и да участват в обществено обсъждане, когато такова се провежда.

Ако за инвестиционното предложение се извършва ОВОС, всички заинтересувани граждани могат да участват в общественото обсъждане на доклада по реда на чл. 97 от Закона за опазване на околната среда.

Това са законови възможности, които хората трябва да познават и използват. Необходимо е да следят публикациите на компетентните институции, да се информират за сроковете и да реагират навреме.

Въпросите към кмета на Димитровград Иво Димов

А какво прави Община Димитровград?

До момента в предоставената информация не откриваме публично представена от общината цялостна картина за инвеститора, проекта, производствените технологии и екологичните процедури.

Затова очакваме от кмета Иво Димов ясни и конкретни отговори:

Кога общината е научила за инвестиционното намерение за изграждане на завод за барут край Бодрово?

Разполага ли с документи за проекта и с информация за инвеститора?

Уведомявана ли е от държавните институции за намеренията и за предстоящите процедури?

Провеждани ли са разговори с кметовете и жителите на засегнатите населени места?

Какви действия ще предприеме общината за защита на здравето, сигурността и интересите на хората?

Ще бъде ли осигурен публичен достъп до документите, с които общината разполага?

Ще настоява ли за пълна и независима оценка на възможните въздействия върху водите, почвите и защитената природа?

Общината не може да остане страничен наблюдател, когато става дума за бъдещето на хората, които са ѝ поверили управлението на своя град и селата си.

От Сопот, Казанлък и Бургас до Бодрово?

В предоставената информация се посочва още, че същият проект е срещнал съпротива и преди – първоначално в Сопот, след това в Казанлък и Бургас. Тези твърдения също трябва да бъдат изяснени публично: какви са били предишните предложения, какви възражения са били отправяни и защо проектът не е реализиран на тези места?

Ако става дума за един и същ инвестиционен проект, хората в района на Бодрово имат право да знаят неговата история, предишните му местоположения и причините за промяната им.

Не е приемливо населението да бъде поставено пред свършен факт, без да получи пълната информация за проекта и неговото развитие.

От днес започва масова подписка – хората искат да бъдат чути!

От 23 ноември 2026 г. в Бодрово и посочените околни населени места започва масова подписка против изграждането на завода за барут.

Жителите на Бодрово, Езерово, Светлина, Върбица, Сусам и Воден се обединяват около искането за защита на домовете, здравето, водата, природата и сигурността на района. Подписката е граждански начин хората ясно да заявят позицията си и да поискат отговорност и прозрачност от институциите.

Това е моментът местната общност да покаже, че не е безразлична към решенията, които могат да променят живота ѝ за десетилетия напред.

Призивът е и към жителите на Димитровград, Хасково, Първомай, Чирпан, Пловдив и всички останали населени места в района. Защото въпросът не засяга само едно село. Той засяга цял регион.

Всеки, който разполага с информация, документи, познава терена, има сведения за бъдещия проект или желае да участва в защитата на обществения интерес, може да се включи в гражданската инициатива и да сподели информацията си.

Не е необходимо човек да бъде юрист, еколог или специалист по промишлена безопасност, за да има право на мнение. Необходимо е да му пука какво се случва около дома му.

Какво трябва да бъде поискано от институциите?

Преди да се пристъпи към реализацията на проекта, обществото трябва да получи отговори на няколко основни въпроса:

Кой е инвеститорът и какво точно ще произвежда предприятието?

Каква производствена технология ще бъде използвана?

Какви химически вещества ще се използват и в какви количества?

Как ще бъдат съхранявани суровините и готовата продукция?

Какви са рисковете от пожар, експлозия и голяма промишлена авария?

Как ще бъдат защитени подземните води, каптажът „Четалето“ и останалите водоизточници?

Как ще се предотвратяват течове, разливи и замърсяване на почвите?

Какви емисии ще се отделят във въздуха и как ще бъдат контролирани?

Как ще бъде гарантирано опазването на защитената зона „Родопи – Средни“ от „Натура 2000“?

Ще бъдат ли извършени необходимите екологични оценки и оценка за съвместимост?

Ще има ли независим контрол и постоянен мониторинг на въздуха, почвите и водите?

Как ще бъдат защитени жителите на близките населени места при евентуална авария?

Какви ще бъдат маршрутите за транспортиране на опасни вещества и как ще бъде гарантирана безопасността по пътищата?

Кога гражданите ще получат достъп до всички документи и възможност да участват в процедурите?

Това не са измислени страхове. Това са нормални и напълно основателни въпроси към всяка инвестиция с подобен мащаб и потенциален риск.

Ще търсим информация от Община Димитровград, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Хасково, Басейнова дирекция и кадастралните служби. Ще следим процедурите по ОВОС, екологичната оценка, оценката за съвместимост с „Натура 2000“, устройствените планове и документите, свързани с безопасността на бъдещото предприятие.

Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Инвестициите са важни. Но човешкият живот е безценен!

Никой не отрича необходимостта от инвестиции, нови работни места и икономическо развитие. Никой не отрича и стратегическото значение на отбранителната индустрия. Но икономическите интереси не могат да бъдат поставени над здравето и безопасността на хората.

110 работни места са важни, но хиляди живота са още по-важни, нали! Инвестиция за над 250 милиона евро също е сериозен икономически ангажимент. Но каква е цената, ако населението не получи гаранции за безопасност? Какво ще се случи с водата, въздуха, почвата и природата? Кой ще носи отговорност при евентуална авария? И защо хората трябва да научават за подобен проект от публични съобщения, вместо да бъдат информирани и включени в процеса от самото начало?

Не сме против развитието и инвестициите. Против сме решения, които засягат всички нас, да се случват без достатъчна прозрачност, без достъпна информация и без реално участие на гражданите.

Жителите на Бодрово, Езерово, Светлина, Сусам, Воден, Димитровград, Хасково и целия район имат право да знаят какво се планира в непосредствена близост до домовете им. Имат право да бъдат чути. Имат право да изискват документи, експертни оценки и ясни гаранции.

Защото домът не е само сградата, в която живеем. Домът е дворът, градината, земята, водата, въздухът, природата и спокойствието на нашите семейства.

От 23 ноември започва масовата подписка. Хората заявяват, че няма да останат безучастни към бъдещето на родния си край.

Готовност за масов граждански протест

Жителите на Езерово, Бодрово и околните населени места са категорични, че няма да допуснат съдбата на домовете, земята и природата им да бъде решавана без тяхното съгласие. Ако исканията им не бъдат чути и процедурата по изграждането на барутния завод продължи, хората са готови да излязат на масов граждански протест, включително с блокиране на главния път Първомай – Димитровград.

Това няма да бъде просто протест срещу едно инвестиционно намерение, а гражданска позиция в защита на живота, здравето, сигурността, природата и правото на хората да живеят спокойно в родните си места.

Посланието е ясно: хората няма да мълчат, когато става дума за тяхното бъдеще!

Нека този път не чакаме някой друг да свърши работата вместо нас. Когато става дума за нашия дом, нашата безопасност и здравето на нашите деца мълчанието не е позиция!

НЕ НА БАРУТНИЯ ЗАВОД МЕЖДУ БОДРОВО И ЕЗЕРОВО!

Здравето, животът, водата и природата не са разменна монета. Те са право на всеки човек!

Автор: Оля АЛ-АХМЕД

с. Езерово, Източните Родопи