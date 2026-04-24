Антикорупционен фонд: Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?

Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?
В днешното си изказване главният секретар на МВР Георги Кандев говори за бивш ръководител в МВР с малко име „Светльо“, който организира опита за упражняване на натиск върху него във връзка с лице с прякор „Картофа“.
Според източници на АКФ става въпрос за Светлозар Лазаров - главен секретар на МВР в периода 2013 г. – 2015 г.
Публикувана през март снимка подкрепя тази информация.
На снимката са Светлозар Лазаров и Юлиян Янков – Картофа, собственик на фирмата „Юнит Асист“. Разследването „Безпътна помощ“ на АКФ разкри, че фирмата неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка.
Янков е осъждан над 15 пъти и е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“ за извършване на пътна помощ.
Според източници на АКФ между Лазаров и Янков е имало редовни срещи в автомивката, собственост на Картофа, където е направена и снимката.
