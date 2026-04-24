Антикорупционен фонд: Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?

Антикорупционен фонд: Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?

24 Април, 2026 15:02

Янков е осъждан над 15 пъти и е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“ за извършване на пътна помощ

Антикорупционен фонд: Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него? - 1
Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?

В днешното си изказване главният секретар на МВР Георги Кандев говори за бивш ръководител в МВР с малко име „Светльо“, който организира опита за упражняване на натиск върху него във връзка с лице с прякор „Картофа“.

Според източници на АКФ става въпрос за Светлозар Лазаров - главен секретар на МВР в периода 2013 г. – 2015 г.

Публикувана през март снимка подкрепя тази информация.

На снимката са Светлозар Лазаров и Юлиян Янков – Картофа, собственик на фирмата „Юнит Асист“. Разследването „Безпътна помощ“ на АКФ разкри, че фирмата неправомерно е получавала милиони евро от държавата в схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка.

Янков е осъждан над 15 пъти и е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“ за извършване на пътна помощ.

Според източници на АКФ между Лазаров и Янков е имало редовни срещи в автомивката, собственост на Картофа, където е направена и снимката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    «Если мы еще не арестовали вас, то это не ваша заслуга, а наша недоработка»

    15:06 24.04.2026

  • 2 на всеки километър

    0 1 Отговор
    ние сме на всеки километър,оттук до края на света!

    15:13 24.04.2026

  • 3 сенки от минало правителство

    2 0 Отговор
    Правителство на Пл.Орешарски 29 май 2013 г. управлява страната до 6 август 2014 г., след оставка на правителство Б.Борисов 1.
    Светлозар Лазаров - главен секретар на МВР в периода 2013 г. – 2015 г.

    15:15 24.04.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    КАРТОФ, ЗЕЛЕ, ПЪПЕШ, ТИКВА, ПРАСЕ, ПЪДПЪДЪК, МАЙМУНА, СВИРКАТА И ОЩЕ МНОГО. ТОВА СА ГЕРОИТЕ НА ПРЕХОДА, НО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ОТ " ТОПЛАТА И ЛАСКАВА " РЪКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ. ЗАБРАВИХ И КАКИТЕ С КОМПЛИМЕНТА " ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ " .😂И ТОЗИ ПОМАЗАН С МАС ЩЕ РАЗДАВА ПРАВА. КОЙ И ЗАЩО ГО ПУСНА ОТ ПАНДИЗА, ТОВА Е ПО ВАЖНО? КАКВА ЛЮЛКА НИ ЛЮЛЕЕ ОТ 39 ГОДИНИ, БАНДИТИ И КРАДЦИ.😠🎃😠🐷😙🙄🚔

    15:15 24.04.2026

  • 5 БеГемот

    2 0 Отговор
    Веднага си личи че са сериозни бизнесмени...даже са с новият си комплект анцунгзи...

    15:16 24.04.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    КАРТОФ, ЗЕЛЕ, ПЪПЕШ, ТИКВА, ПРАСЕ, ПЪДПЪДЪК, МАЙМУНА, СВИРКАТА И ОЩЕ МНОГО. ТОВА СА ГЕРОИТЕ НА ПРЕХОДА, НО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ОТ " ТОПЛАТА И ЛАСКАВА " РЪКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ. ЗАБРАВИХ И КАКИТЕ С КОМПЛИМЕНТА " ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ " .😂И ТОЗИ ПОМАЗАН С МАС ЩЕ РАЗДАВА ПРАВА. КОЙ И ЗАЩО ГО ПУСНА ОТ ПАНДИЗА, ТОВА Е ПО ВАЖНО? КАКВА ЛЮЛКА НИ ЛЮЛЕЕ ОТ 39 ГОДИНИ, БАНДИТИ И КРАДЦИ.😠🎃😠🐷😙🙄🚔

    15:16 24.04.2026

  • 7 Истината

    1 0 Отговор
    И най-слабата държава е по-силна от мафията ...Пабло Ескобар

    15:17 24.04.2026

  • 8 Същият

    0 0 Отговор
    Светльо , който прати баретите в Лясковец , "акция" срещу един беззащитен човек и старата му майка . Един от тях бе прострелян.... И собствената му майка казва , че в затвора не е убиеца на сина ѝ , той е на свобода . А най Петко лежи набеден...

    15:18 24.04.2026