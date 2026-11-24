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Четири трудови договора, обезщетения за около 22 хил. евро и повторно назначение ден след прекратяването на основния договор са сред констатациите във вътрешния одит на Четвърта градска болница в София. Докладът описва още 25 договора с фирма, свързана с бивш финансов ръководител на лечебното заведение, обезщетения за близо 120 хил. евро за пет месеца и липси на имущество.

Данните бяха представени от председателя на здравната комисия в Столичния общински съвет Ваня Григорова и общинските съветници Борис Бонев и Пламена Терзирадева. Те уточниха, че става дума за констатации от одита и за случаи, които трябва да бъдат проверени от компетентните институции.

Четири договора и обезщетения

Според изложените данни един служител е работил едновременно по четири договора, като общото договорено работно време е достигало между 65 и 85 часа седмично. Основната му заплата е нараснала от 1060 лв. до 3000 евро за около две години, а общият доход по договорите в началото на 2026 г. е надхвърлял 6500 евро.

По един от допълнителните договори е било предвидено обезщетение в размер на шест брутни заплати при прекратяване. Въпреки че според представените данни предизвестието е било спазено, са изплатени около 10 800 евро. След прекратяването на основния договор са изплатени още около 11 200 евро. Ден по-късно служителят е назначен отново на ръководна длъжност, посочиха съветниците.

„Един от многото примери е трудов договор с основна заплата, преизчислена към пълен работен ден, в размер на 24 000 лв. Време е да бъде потърсена наказателна отговорност за тези, които са злоупотребявали с обществен ресурс“, заяви Ваня Григорова.

Договори с фирма на близък на ръководител

Одитът описва 25 договора между болницата и „Каспес“ ЕООД за ремонти, видеонаблюдение, поддръжка на интернет сайт, вендинг автомати и диспенсъри за вода. Фирмата е била основана от служител на болницата, заемал длъжностите „финансов мениджър“ и „мениджър покупко-продажби“, а впоследствие е прехвърлена на майка му.

По 24 от договорите са платени близо 250 хил. лв. Одиторите посочват риск от фаворизиране и частен интерес. При частичната инвентаризация са установени липси на компютърна техника, камери, телевизори, мебели и кафеавтомат. Борис Бонев оцени имуществената вреда по балансова стойност на близо 14 хил. евро.

Болницата е поискала заем за заплати

През 2024 г. Столичният общински съвет реши Четвърта градска да се влее във Втора градска болница. Процедурата обаче е прекратена, след като тогавашният изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров не е подал в срок заявлението за вписване.

В началото на 2026 г. лечебното заведение поиска заем от Столичната община. По представените данни заплатите за декември и януари са били изплатени частично, а възнагражденията за февруари не са били изплатени. В същия период са продължили назначенията на служители и сключването на допълнителни договори.

За около година болницата е преминала от печалба към загуба от над 1,2 млн. лв., посочиха общинските съветници. На 22 април СОС е сменил борда, одобрил е заем и е взел ново решение за вливане във Втора градска.

„Ще предложим от името на здравната комисия одитът да бъде изпратен на прокуратурата и на останалите компетентни институции. Искаме да се установи кой е вземал решенията, кой е бил длъжен да ги контролира и как болницата ще си възстанови вредите“, заяви Пламена Терзирадева.

По данни на „България Днес“ кметът на София Васил Терзиев е заявил, че докладът вече е изпратен до прокуратурата. Публично съобщение за образувано прокурорско производство по изложените констатации не е представено.