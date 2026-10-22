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Как се стигна до критичната резолюция на ЕП за България
  Тема: Украйна

Как се стигна до критичната резолюция на ЕП за България

22 Октомври, 2026 20:19, обновена 22 Октомври, 2026 20:38 1 233 58

  • европейски парламент-
  • черно море-
  • русия-
  • румен радев-
  • нато

Евродепутатите поискаха София да потвърди до 30 октомври участието си в натовска инициатива срещу дронове. Кабинетът на Румен Радев отхвърли обвиненията в колеблива реакция към Русия

Как се стигна до критичната резолюция на ЕП за България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Европейският парламент прие с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“ резолюция, в която отправи критики към реакцията на българското правителство на руската опасност в Черно море. Документът е посветен на ескалацията на руските удари в Европейския съюз и на заплахите за човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.

Основният инициатор и вносител на текстовете е германският евродепутат Сергей Лагодински от групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

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Към внасянето на критичните изменения се присъединиха и 7 български евродепутати:
• От ГЕРБ (ЕНП): Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров
• От ДБ (ЕНП): Радан Кънев
• От ДПС („Обнови Европа“): Илхан Кючюк

Как гласуваха българските евродепутати?

Гласували „ЗА“ резолюцията (8 евродепутати):

• Андрей Ковачев (ГЕРБ / ЕНП)
• Андрей Новаков (ГЕРБ / ЕНП)
• Ева Майдел (ГЕРБ / ЕНП)
• Емил Радев (ГЕРБ / ЕНП)
• Илия Лазаров (ГЕРБ / ЕНП)
• Илхан Кючюк (ДПС / „Обнови Европа“)
• Христо Петров – Ицо Хазарта (ПП / „Обнови Европа“)
• Танер Кабилов (Ново начало / Европейски консерватори и реформисти)

Гласували „ПРОТИВ“ (2 евродепутати):

• Станислав Стоянов („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)
• Рада Лайкова („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (3 евродепутати):

• Кристиан Вигенин (БСП / Социалисти и демократи)
• Цветелина Пенкова (БСП / Социалисти и демократи)
• Елена Йончева (ДПС-Ново начало / Европейски консерватори и реформисти)

Неучаствали във вота (4 евродепутати):

• Радан Кънев (ДБ / ЕНП) – съвносител, но неотчел вот
• Никола Минчев (ПП / „Обнови Европа“)
• Ивайло Вълчев (ИТН / Европейски консерватори и реформисти)
• Петър Волгин („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)

Спорът се изостри след серия атаки срещу търговски кораби в Черно море през октомври. На 6 октомври два плавателни съда бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Българското правителство определи нападението като недопустимо, но първоначално заяви, че няма достатъчно доказателства, за да посочи категорично извършителя. По-късно премиерът Румен Радев каза, че Русия е вероятният отговорен фактор, но че окончателно доказване на руската вина все още липсва.

От атаките до европейската реакция

На 12 октомври България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването. Премиерът Румен Радев проведе разговори с председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО, а темата беше включена и в дневния ред на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

В Брюксел лидерите на ЕС определиха атаките срещу граждански и търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния като неприемливи и като сериозно нарушение на международното и морското право. Радев предложи мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море. На 20 октомври Северноатлантическият съвет изрази солидарност с България и Румъния и готовност да окаже съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около нападенията.

Защо София беше посочена в резолюцията

В окончателния текст Европейският парламент изразява загриженост от „неясния и двусмислен“ според евродепутатите отговор на българските власти към ескалиращата руска заплаха. Посочена е и слабата дипломатическа реакция на София спрямо Руската федерация. Най-конкретното искане е България да потвърди до 30 октомври участието си в инициатива на НАТО за противодействие на дронове.

Тъкмо забавянето по този въпрос превърна темата от спор за публичната оценка на атаките в спор за конкретни отбранителни действия. ЕП настоява още НАТО да обмисли нова инициатива за Черно море на основата на проекта „Черноморски страж“, както и за по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция. Документът определя сигурността на Черно море като част от сигурността на целия Европейски съюз и призовава за европейско финансиране на защитата на крайбрежните и пристанищните райони.

Какво отговори българското правителство

Румен Радев отхвърли критиките и заяви, че спорният текст е бил добавен в проекта в последния момент. „Изразявам категорично несъгласие и недоумение“, заяви премиерът в писмо, като посочи, че по време на Европейския съвет е провел среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.

Правителството твърди, че България е задействала възможностите си за наблюдение, разузнаване, откриване и реакция в Черно море. Според кабинета страната е поискала международна техническа помощ, а след разговорите с НАТО над морето вече патрулира американски самолет P-8A „Посейдон“. Резолюцията обаче показва, че за значителна част от евродепутатите публичните уверения не са заменили очакваното политическо решение за присъединяване към антидроновата инициатива.

Следващият конкретен срок е 30 октомври. До него София трябва да даде официален отговор за участието си в натовската инициатива, докато разследването на атаките срещу корабите продължава.

Източници: bnrnews.bg, apnews.com, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 37 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    Коментиран от #21, #36, #55

    20:35 22.10.2026

  • 2 факт

    30 8 Отговор
    като не са в затвора ония двамата така ще е

    20:35 22.10.2026

  • 3 Европеец

    13 34 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    20:35 22.10.2026

  • 4 Европеец

    12 29 Отговор
    Изпaднал в бeзизходица, безcилие и пaника след последните проучвания на социолозите в които процента на ПБ се срива от 44.7% на 30.1% за 6 месеца и недoверието към правителството му е 47% и 39% дoверие, мунчo кРaдeв боташoв премина към oтчаян ход! Кooрдинирани пиaр aкции с ДПС за втвърдявaне на електорaтите си. Пaниката при мунчo е огромна и след последните многоxилядни протеcти. Доверието към него се стопява като мaйски cняг и то през лeтните месеци. Удaри обикнoвените хора тeжко и зловeщо - горива най скъпи в историята ни ,хранителни продукти за 6 месеца 20% нагоре ,ток ,вода и парно увеличение от 1 юли ,винетни стикери с 30% нагоре ,данъци ,такси и застраховки ,замразяване мин.работна заплата и увеличение на цигари и лиxви по бързи кредити с 4-500%. В момента на власт е най грaбителската червeна олигархия мeнтор на мунчо кРaдев чиято цел е зaкриване на държавaта.

    Коментиран от #17

    20:36 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    12 1 Отговор
    Накрфая само 3 страни ще имат излаз на Черно море.

    20:37 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    По една депутатска заплата от всеки българин. Все едно бълха ни е ухапала

    20:39 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    36 6 Отговор
    Сглобкаджиите гласували срещу България! Каква изненада! И ицко хазарта, надежденския наркоман дето щеше да бори корупцията на герб! Боклук до боклука!

    20:40 22.10.2026

  • 12 Радев изтегли късата клечка

    9 32 Отговор
    Радев просто не може да понесе факта че СВО на Украйна в Русия набира сили и е въпрос на време кога Путин ще се предаде. Така той удължава и своята агония защото спомняме си, Гешев беше отстранен, защото искаше да започне дело за държавна измяна на въпросния Радев.

    Коментиран от #34

    20:40 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Варненец

    26 5 Отговор
    На никого не му пука кво си гласували някви измекяри там!

    Коментиран от #37

    20:42 22.10.2026

  • 15 Дълбоко са възмутени

    20 4 Отговор
    Радев е политик който спечели изборите и отстоява своите виждания за независима България от ,, умните ,, политически решения на Европейския парламент и комисия.

    20:42 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 успокой топката

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Цените растат поради предизборната надбавка с която се събират средства за ПР, новини, купуване на гласове и т.н. Освен това Радев трябва да връща инвестицията от най-скъпите парламентарни избори пролетта тази година. След изборите нещата ще се успокоят.

    20:43 22.10.2026

  • 18 Ами

    17 1 Отговор
    ЕП, ЕК, ЕС и останалите Е-та, да си гледат работата.
    Националният интерес е преоритет.
    България е суверенна държава, а не колония.

    20:44 22.10.2026

  • 19 АЙДЕ ГЪЧ

    12 0 Отговор
    оКАЯната СЪС ЗА ПЕКА ЛИ ЩЕ НИ Я ДАВАТА ЗА "ПРИМЕР"......?

    20:44 22.10.2026

  • 20 А50

    15 3 Отговор
    Ето какъв бил зора, да ни вкарат в активна фаза срещу Русия, дори потопиха свои кораби

    20:44 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ШЕФА

    18 4 Отговор
    Мнението на Евро-фашисти не ни интересува,те са чумата на 21 век.

    20:46 22.10.2026

  • 24 Верно ли

    14 3 Отговор
    Гледам Рада дълбоката и още 6 български предатели са сред "вносителите". На тея трябва да им се отнеме българското гражданство!

    20:46 22.10.2026

  • 25 Всички измекяри

    9 1 Отговор
    В Затвора-Чакаме Предателите с Нетърпение... Да живее България-Долу Предателите.

    20:47 22.10.2026

  • 26 Любопитко

    12 3 Отговор
    Герб и дпс мислят за българия как да я вкарат във война

    20:47 22.10.2026

  • 27 ГЛЕДАЙТЕ ГО

    7 3 Отговор
    ТАКЪР КАРЛСЪН МНОГО АДЕКВАТНО Я ОПРЕДЕЛИ ОООООкАЯната

    20:48 22.10.2026

  • 28 В тая държава

    9 0 Отговор
    Винаги е имало нагаждащи като се почне от турско та до сега

    20:48 22.10.2026

  • 29 Абсурдистан

    1 8 Отговор
    Това е просто една констатация: Всички виждаме надупването към Кремъл.

    20:48 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Радев ти си позор

    4 8 Отговор
    Оставка и затвор!

    20:48 22.10.2026

  • 32 Юуп

    8 2 Отговор
    Неделя гласувам срещу Урцулата и Каята напук на фсички Петроханци

    20:48 22.10.2026

  • 33 Пахаха

    10 1 Отговор
    ГЕРБ са били, са и ще бъдат НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!!!

    20:49 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    Богати измекяри!

    20:49 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Насила

    5 1 Отговор
    Ни нахендриха в ЕС и нато.... Срам и РЕЗИЛ за предателите

    20:52 22.10.2026

  • 40 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Вие си нямате държава! Ето ви поредното доказателство, че сте роби на Урсулите!

    20:52 22.10.2026

  • 41 Нексус

    4 1 Отговор
    Браво на Радев за достойната позиция. Каза на европейския парламент да си гледат работата и да не се месят в действията на суверенна държава.

    20:52 22.10.2026

  • 42 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Правилно, Снишаваме се..., щото, когато Атовете се ритат и хапят, ма га рета та го отнасаят!!!! Който е мераклия, той да ходи на война, у нас и без война е състоянието ни е - трагикомична мизерия и нищета!!!!

    20:53 22.10.2026

  • 43 Анонимен

    4 2 Отговор
    Даже не се преструват, че трябва да отговарят пред България. Аз пък гласувах критика със 100% над урсуланската диктатура!

    20:53 22.10.2026

  • 44 Оня с джипката от Банкя

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Позор за Фатмак Боташов":

    Двамата дебелаци, които продължават всячески да мътят водата, скоро ще минат в нелегалност!

    20:53 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нексус

    5 1 Отговор
    Браво на Радев за достойната позиция! Каза на европейския парламент да си гледат работата и да не се месят в действията на суверенна държава! А от сайта даже не трият, защо ли!?

    20:54 22.10.2026

  • 47 Истината

    4 0 Отговор
    Никой не го интересува някаква резолюция на еврофашисткия парламент.

    20:55 22.10.2026

  • 48 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    Абе какво толкова казах, че модераторът ми изтри коментара! Просто извиках Бойко да дойде да ме обслужи!

    20:56 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 16 - и нагъл прогресивен "реалист"

    0 2 Отговор
    КОЙ ти каза, че лакеят и подлога на кремълския злодей - селяндуринът от Славяново, Фатмак Радев и чарвената и в червата негова слугиня Йотова се отъждествяват с България? КОЙ бе, комунизион долен и мръсен? Че тия двамата първо не са българи, защото са национални предатели бе, прогресивен мерзавецо номер 16! Колкото до нов "Народен съд", бягай да обсъдите въпроса с ваксаджията на фатмашките ботуши Иво Христов! Той нещо дрънка за Народне съд и за нови комунистически лагери на смъртта! Само много да внимава, че тоиз излъган, гладен, измамен омерзен към Фатмака народ като нищо ще вкара в лагерите първо тях! И теб, разбира се, за компания!

    Коментиран от #54

    20:57 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ ПЛАТЕНИ

    20:58 22.10.2026

  • 54 Последният софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "16 - и нагъл прогресивен "реалист"":

    Предателите викат на другите, че са предатели. Обожавате да сте с оголени задници в посока Брюксел, пък се наричате "патриоти".

    21:00 22.10.2026

  • 55 Точен сте

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Примката около крадливия врат на мунчо кРадев боташов се затяга със страшна сила! ЕП прие резолюция срещу мунчовата клика която е предупреждение за последващи действия. За последните 3 години България е получила от Европейските фондове 27 млрд.а сме внесли 1.4 млрд . Вицепремиера на мунчо постоянно рeве че чака от Европа 7.2 млрд.по плана за Възстановяване и устойчивост. Защо не ги поиска от русия а ги чака от Европа. За 6 месеца мунчо кРадев изтегли над 9 млрд.евро и вдигна дълга на страната на 53% от БВП. Истински късметлия ще е мунчо крадецов боташов да мине само с оставка.

    21:00 22.10.2026

  • 56 рундьо бияча

    1 0 Отговор
    Пподлогата на плюмкин вече толерира и побой над журналисти. Вие за една позиция

    21:00 22.10.2026

  • 57 така де

    1 0 Отговор
    Забележете, кои са пpoдажниците гладували със ЗА срещу държавата си без никакви доказателства само по политически подбуди за да навредят на Радев, защото ги изхвърли от бизнеса им с кражби от държавата?

    21:01 22.10.2026

  • 58 15 - и прогресивен

    0 0 Отговор
    "Спечели" изборите, но с измами и лъжи! И със селяндурската си хитрост и коварство, с които е закърмен в престъпната и кървава БКП! Да, ама днес в Страбург му зашлевиха такъв силен шамар, че мутрата му ще е червена поне една седмицаи Деса ще трябва да го налага с печен лук!

    21:01 22.10.2026