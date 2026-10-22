Как се стигна до критичната резолюция на ЕП за България

Европейският парламент прие с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“ резолюция, в която отправи критики към реакцията на българското правителство на руската опасност в Черно море. Документът е посветен на ескалацията на руските удари в Европейския съюз и на заплахите за човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност.
Основният инициатор и вносител на текстовете е германският евродепутат Сергей Лагодински от групата на Зелените/Европейски свободен алианс.
Към внасянето на критичните изменения се присъединиха и 7 български евродепутати:
• От ГЕРБ (ЕНП): Андрей Новаков, Андрей Ковачев, Ева Майдел, Емил Радев, Илия Лазаров
• От ДБ (ЕНП): Радан Кънев
• От ДПС („Обнови Европа“): Илхан Кючюк
Как гласуваха българските евродепутати?
Гласували „ЗА“ резолюцията (8 евродепутати):
• Андрей Ковачев (ГЕРБ / ЕНП)
• Андрей Новаков (ГЕРБ / ЕНП)
• Ева Майдел (ГЕРБ / ЕНП)
• Емил Радев (ГЕРБ / ЕНП)
• Илия Лазаров (ГЕРБ / ЕНП)
• Илхан Кючюк (ДПС / „Обнови Европа“)
• Христо Петров – Ицо Хазарта (ПП / „Обнови Европа“)
• Танер Кабилов (Ново начало / Европейски консерватори и реформисти)
Гласували „ПРОТИВ“ (2 евродепутати):
• Станислав Стоянов („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)
• Рада Лайкова („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ (3 евродепутати):
• Кристиан Вигенин (БСП / Социалисти и демократи)
• Цветелина Пенкова (БСП / Социалисти и демократи)
• Елена Йончева (ДПС-Ново начало / Европейски консерватори и реформисти)
Неучаствали във вота (4 евродепутати):
• Радан Кънев (ДБ / ЕНП) – съвносител, но неотчел вот
• Никола Минчев (ПП / „Обнови Европа“)
• Ивайло Вълчев (ИТН / Европейски консерватори и реформисти)
• Петър Волгин („Възраждане“ / „Европа на суверенните нации“)
Спорът се изостри след серия атаки срещу търговски кораби в Черно море през октомври. На 6 октомври два плавателни съда бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона. Българското правителство определи нападението като недопустимо, но първоначално заяви, че няма достатъчно доказателства, за да посочи категорично извършителя. По-късно премиерът Румен Радев каза, че Русия е вероятният отговорен фактор, но че окончателно доказване на руската вина все още липсва.
От атаките до европейската реакция
На 12 октомври България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването. Премиерът Румен Радев проведе разговори с председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО, а темата беше включена и в дневния ред на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
В Брюксел лидерите на ЕС определиха атаките срещу граждански и търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния като неприемливи и като сериозно нарушение на международното и морското право. Радев предложи мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море. На 20 октомври Северноатлантическият съвет изрази солидарност с България и Румъния и готовност да окаже съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около нападенията.
Защо София беше посочена в резолюцията
В окончателния текст Европейският парламент изразява загриженост от „неясния и двусмислен“ според евродепутатите отговор на българските власти към ескалиращата руска заплаха. Посочена е и слабата дипломатическа реакция на София спрямо Руската федерация. Най-конкретното искане е България да потвърди до 30 октомври участието си в инициатива на НАТО за противодействие на дронове.
Тъкмо забавянето по този въпрос превърна темата от спор за публичната оценка на атаките в спор за конкретни отбранителни действия. ЕП настоява още НАТО да обмисли нова инициатива за Черно море на основата на проекта „Черноморски страж“, както и за по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция. Документът определя сигурността на Черно море като част от сигурността на целия Европейски съюз и призовава за европейско финансиране на защитата на крайбрежните и пристанищните райони.
Какво отговори българското правителство
Румен Радев отхвърли критиките и заяви, че спорният текст е бил добавен в проекта в последния момент. „Изразявам категорично несъгласие и недоумение“, заяви премиерът в писмо, като посочи, че по време на Европейския съвет е провел среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.
Правителството твърди, че България е задействала възможностите си за наблюдение, разузнаване, откриване и реакция в Черно море. Според кабинета страната е поискала международна техническа помощ, а след разговорите с НАТО над морето вече патрулира американски самолет P-8A „Посейдон“. Резолюцията обаче показва, че за значителна част от евродепутатите публичните уверения не са заменили очакваното политическо решение за присъединяване към антидроновата инициатива.
Следващият конкретен срок е 30 октомври. До него София трябва да даде официален отговор за участието си в натовската инициатива, докато разследването на атаките срещу корабите продължава.
Източници: bnrnews.bg, apnews.com, btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #21, #36, #55
20:35 22.10.2026
2 факт
20:35 22.10.2026
3 Европеец
20:35 22.10.2026
4 Европеец
Коментиран от #17
20:36 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
20:37 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
20:39 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
20:40 22.10.2026
12 Радев изтегли късата клечка
Коментиран от #34
20:40 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Варненец
Коментиран от #37
20:42 22.10.2026
15 Дълбоко са възмутени
20:42 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 успокой топката
До коментар #4 от "Европеец":Цените растат поради предизборната надбавка с която се събират средства за ПР, новини, купуване на гласове и т.н. Освен това Радев трябва да връща инвестицията от най-скъпите парламентарни избори пролетта тази година. След изборите нещата ще се успокоят.
20:43 22.10.2026
18 Ами
Националният интерес е преоритет.
България е суверенна държава, а не колония.
20:44 22.10.2026
19 АЙДЕ ГЪЧ
20:44 22.10.2026
20 А50
20:44 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ШЕФА
20:46 22.10.2026
24 Верно ли
20:46 22.10.2026
25 Всички измекяри
20:47 22.10.2026
26 Любопитко
20:47 22.10.2026
27 ГЛЕДАЙТЕ ГО
20:48 22.10.2026
28 В тая държава
20:48 22.10.2026
29 Абсурдистан
20:48 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Радев ти си позор
20:48 22.10.2026
32 Юуп
20:48 22.10.2026
33 Пахаха
20:49 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ама
До коментар #14 от "Варненец":Богати измекяри!
20:49 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Насила
20:52 22.10.2026
40 ДрайвингПлежър
20:52 22.10.2026
41 Нексус
20:52 22.10.2026
42 Теслатъ
20:53 22.10.2026
43 Анонимен
20:53 22.10.2026
44 Оня с джипката от Банкя
До коментар #38 от "Позор за Фатмак Боташов":Двамата дебелаци, които продължават всячески да мътят водата, скоро ще минат в нелегалност!
20:53 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нексус
20:54 22.10.2026
47 Истината
20:55 22.10.2026
48 Метресата от Барселона
20:56 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 16 - и нагъл прогресивен "реалист"
Коментиран от #54
20:57 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Боруна Лом
20:58 22.10.2026
54 Последният софиянец
До коментар #50 от "16 - и нагъл прогресивен "реалист"":Предателите викат на другите, че са предатели. Обожавате да сте с оголени задници в посока Брюксел, пък се наричате "патриоти".
21:00 22.10.2026
55 Точен сте
До коментар #1 от "Европеец":Примката около крадливия врат на мунчо кРадев боташов се затяга със страшна сила! ЕП прие резолюция срещу мунчовата клика която е предупреждение за последващи действия. За последните 3 години България е получила от Европейските фондове 27 млрд.а сме внесли 1.4 млрд . Вицепремиера на мунчо постоянно рeве че чака от Европа 7.2 млрд.по плана за Възстановяване и устойчивост. Защо не ги поиска от русия а ги чака от Европа. За 6 месеца мунчо кРадев изтегли над 9 млрд.евро и вдигна дълга на страната на 53% от БВП. Истински късметлия ще е мунчо крадецов боташов да мине само с оставка.
21:00 22.10.2026
56 рундьо бияча
21:00 22.10.2026
57 така де
21:01 22.10.2026
58 15 - и прогресивен
21:01 22.10.2026