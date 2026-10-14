Какви права има България в икономическата зона в Черно море

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Българската изключителна икономическа зона в Черно море е морско пространство, в което страната има специални права върху природните ресурси и определени дейности. Тя не е част от територията на България по същия начин, по който са сушата и териториалното море, но държавата упражнява суверенни права и юрисдикция в границите, определени от международното право и българския закон.

По Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата изключителната икономическа зона се простира до 200 морски мили от изходните линии. В Черно море обаче няма достатъчно пространство за всяка държава да използва пълни 200 мили. Затова действителните граници се определят със споразумения със съседните и срещулежащите държави. Българската зона е оценявана на около 29 052 квадратни километра.

Не е територия, а зона със специален режим

Основната разлика между териториалното море и изключителната икономическа зона е обхватът на държавната власт. Териториалното море е с широчина 12 морски мили и е част от територията на страната. В него България упражнява суверенитет, при спазване на международните правила за мирно преминаване.

В изключителната икономическа зона България няма общ суверенитет върху всяко действие на чуждите кораби. Законът изрично предвижда: „В изключителната икономическа зона всички държави се ползват от свобода на корабоплаване, въздухоплаване, полагане на кабели и тръбопроводи“. Това означава, че търговски, военни и други кораби могат да преминават през зоната, без това само по себе си да изисква разрешение от България.

Какво може да прави България

България има изключителни права да проучва, разработва, използва, опазва и стопанисва биологичните, минералните и енергийните ресурси в зоната. Това включва рибните ресурси, залежите в морското дъно и неговите недра, както и възможностите за производство на енергия от водата, теченията и вятъра.

Държавата може да разрешава или да отказва изграждането на изкуствени острови, платформи, инсталации и други съоръжения. Тя има юрисдикция и върху морските научни изследвания и опазването на морската среда. Концесиите за проучване и използване на ресурсите се предоставят по реда на Закона за концесиите или Закона за подземните богатства.

Научно изследване в българската изключителна икономическа зона се извършва с разрешение на Министерския съвет. Кандидатите трябва да представят информация за целите, мястото, методите и средствата на изследването. Разрешение може да бъде отказано, ако дейността е свързана със сондиране, взривни вещества, строителство на съоръжения или непосредствено проучване на природни богатства.

Какви са задълженията на България

Правата върху ресурсите са свързани със задължение за тяхното опазване. България трябва да предотвратява замърсяването, да прилага международните стандарти и да предприема мерки при аварии, разливи и други произшествия, които могат да засегнат морето или крайбрежието.

При данни, че чуждестранен невоенен кораб е нарушил българските права или правилата за опазване на морската среда, компетентните органи могат да поискат информация, да извършат проверка, да вземат проби и да задържат кораба за търсене на отговорност. При установено нарушение се уведомява държавата на знамето, а при данни за престъпление – и прокуратурата.

Какво важи за риболова и корабоплаването

Чуждестранен кораб не може да извършва промишлен риболов в българската зона без споразумение между България и държавата на знамето. При транзитно преминаване риболовният кораб не трябва да държи съоръженията си в работно положение.

Правилата за използване на пространството се съчетават с Морския пространствен план на България за 2021-2035 г., одобрен от Министерския съвет на 23 май 2023 г. В него са предвидени зони за корабоплаване, риболов, аквакултури, научни изследвания, защитени територии, подводна инфраструктура и енергийни съоръжения. Планът организира дейностите, но не определя и не променя морските граници на страната.

Източници: bta.bg