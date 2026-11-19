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Два търговски кораба потънаха в изключителната икономическа зона на България в Черно море в рамките на два дни. На 16 ноември потъна сомалийският товарен кораб BETUL 8, а на 17 ноември – либерийският газовоз GAS HUSKY. И в двата случая екипажите бяха спасени, но причината за инцидентите и извършителят остават официално неустановени.

BETUL 8 е плавал от румънското пристанище Тулча към Египет с около 3000 тона пшеница. Екипажът е изпратил сигнал за бедствие, а корабът е потънал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Всичките 12 моряци – осем турски и четирима азербайджански граждани – са спасени. Пред журналисти във Варна част от тях са заявили, че плавателният съд е бил ударен от морски дронове. Българските власти обаче не са потвърдили официално тази версия.

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Ден по-късно GAS HUSKY е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. Газовозът е превозвал приблизително 3400 тона втечнен нефтен газ от Александрия към румънското пристанище Мидия. 19-членният му екипаж, съставен от филипински граждани, е бил евакуиран и транспортиран до Варна. Капитанът е заявил, че корабът е бил поразен от четири дрона. Разследването на инцидента продължава.

Какво твърдят руските военни блогъри

В руското информационно пространство преобладават две версии. Канали като „Рибар“ и „Операция Z: Военкоры Русской Весны“ представят атакуваните кораби като част от украински „сенчест флот“ или твърдят, че те са превозвали военни товари и гориво за Украйна. Тези твърдения не са подкрепени с публично представени доказателства за конкретните товари на BETUL 8 и GAS HUSKY.

Друга линия в руските военни канали е, че ударите са украинска провокация. Според тази версия целта е България и Румъния да поискат по-активно присъствие на НАТО в Черно море, което би разширило конфликта. Част от блогърите едновременно с това описват атаките като начин да бъде прекъснат морският износ от украинските пристанища.

Руският военен блогър Кирил Федоров заявява, че Москва може да нанесе удари по самолети на НАТО, ако те започнат да унищожават руски морски дронове край България и Румъния. Военният коментатор Владислав Шуригин говори за възможност Русия да „заключи“ пристанищата на двете държави. Това са оценки и заплахи на блогъри, а не официално потвърждение за извършителя на атаките.

Украинската версия сочи към руски дронове

Киев отхвърля твърдението, че украинските сили са атакували търговски кораби край България. Президентът Володимир Зеленски заяви: „Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето.“ Украинската страна твърди, че при по-ранните атаки е установено използване на руски морски и въздушни дронове.

Говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук определи руските морски дронове като заплаха за държавите от Черноморския регион. Украински анализатори свързват ударите с опит да бъдат застрашени маршрутите за износ на украинско зърно и да се увеличат разходите за превоз и застраховане.

Българският премиер Румен Радев заяви след по-ранните атаки, че няма „солидни и еднозначни доказателства“, за да бъде посочена конкретна държава, но логиката показва, че резултатът е в интерес на Русия. Москва отрича да е насочвала ударите към граждански кораби и представя случаите като част от по-широка конфронтация в Черно море.

Потвърдено е, че корабите са били поразени или са потънали в район, използван от търговското корабоплаване, и че в редица случаи са били използвани дронове. Не е потвърдено публично дали всички атаки са дело на един и същ извършител, какъв е точният тип на използваните апарати и дали на борда е имало военен товар.

Източници: apnews.com