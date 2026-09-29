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Кой върна цар Самуил? Как 60-годишният спор стигна до финала
  Тема: Известни личности

Кой върна цар Самуил? Как 60-годишният спор стигна до финала

29 Септември, 2026 10:21, обновена 29 Септември, 2026 10:55 2 295 32

  • цар самуил-
  • останки-
  • гърция-
  • продължаваме промяната-
  • румен радев

ПП вече си приписва заслугата за връщането на останките, Румен Радев обяви историческото споразумение. Какво показва хронологията?

Кой върна цар Самуил? Как 60-годишният спор стигна до финала - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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След повече от шест десетилетия тленните останки, които се идентифицират с българския цар Самуил, се завръщат в България.

На 3 октомври те ще бъдат официално предадени от гръцката страна в Солун и транспортирани до България със самолет „Спартан“. След това ще бъдат посрещнати с държавна церемония в София и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Заедно с останките, приписвани на Самуил, България ще получи и останките от още два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство.

Новината беше обявена на 29 септември от премиера Румен Радев.

„След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение“, заяви Радев, като благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за политическата воля и държавническия подход.

Но кой всъщност стои зад решаването на този казус?

Отговорът е по-сложен от обичайното политическо приписване на заслуги.

ПП: „Ние поставихме въпроса“

От „Продължаваме промяната“ вече започнаха да припомнят ролята на правителството на Кирил Петков.

През 2022 г., по време на неговото управление, темата за връщането на останките на цар Самуил е поставена отново на политическо ниво. Тогава депутатът от ПП Венко Сабрутев публично заявява, че връщането на костите на Самуил може да бъде поискано като жест от Северна Македония към България. Само че в изказването има съществен фактологичен проблем – останките се намират в Гърция, а не в Северна Македония.

Паралелно с това Кирил Петков лично е поставил задачата пред български историци да се търси решение с Гърция за връщането на останките. По време на негово посещение в Солун през юни 2022 г. той участва във вечеря на високо равнище в рамките на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа.

Между тогавашното правителство и днешното решение стоят още четири години.

Историята започва през 1969 г.

Тогава гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос извършва разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро.

Открити са четири богати погребения. Муцопулос свързва едно от тях с цар Самуил, а останалите – с членове на неговото семейство.

След откритието останките са изследвани от гръцки и български специалисти и са преместени в Солун. Научната идентификация не е безспорна – тя се основава на археологическия контекст, антропологични характеристики и исторически данни, а не на надпис върху самия гроб.

Така започва един от най-необичайните културно-дипломатически казуси между България и Гърция.

2014 г.: 1000 години от смъртта на Самуил

Казусът придобива нова популярност около 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил през 2014 г.

В България започват обществени инициативи за връщането на останките. Организират се петиции, а темата влиза и в политическия дневен ред.

Именно тогава останките са показвани на български официални лица при посещенията им в Гърция.

Росен Плевнелиев: „Имаме историческа отговорност“

През 2015 г. президентът Росен Плевнелиев също поставя въпроса публично.

При откриването на паметника на цар Самуил в София Плевнелиев заявява, че неговото поколение носи историческа отговорност да направи всичко възможно останките да бъдат върнати в България.

Президентът определя евентуалното им връщане като символичен акт на историческо помирение между българския и гръцкия народ.

А защо останките не са върнати досега?

Основната пречка се оказва не археологическа, а дипломатическа.

Според публикации от предишните години гръцката страна е поставяла въпроса в контекста на български културни ценности и византийски ръкописи, които се намират в България.

Това превръща връщането на останките в част от по-голям спор за културното наследство между двете държави.

Бившият премиер Бойко Борисов публично е отхвърлял идеята България да предава ценни ръкописи и църковни реликви срещу останките на Самуил.

Така казусът остава блокиран.

2021 г.: гражданска инициатива

През февруари 2021 г. Виктор Стоянов, известен с инициативата „Изпрати българска книга в Македония“, стартира национална инициатива и петиция под мотото „Да върнем костите на цар Самуил“.

През същата година археологът проф. Николай Овчаров също настоява България отново да поиска от Гърция връщането на останките.

2022 г.: намесва се правителството на Кирил Петков

При управлението на Кирил Петков отношенията с Гърция се активизират по редица стратегически направления – енергетика, електроенергийни връзки, инфраструктура, пристанища и логистика.

Именно в този контекст въпросът за Самуил отново е поставен в политическите разговори.

Гръцки публикации от септември 2026 г. също посочват 2022 г. като момент, в който инициативата е била отново активирана в двустранните отношения, като изрично споменават Кирил Петков и Асен Василев.

2025 г.: процесът все още не е приключил

През май 2025 г. Министерството на културата заявява, че не разполага с данни за водени официални разговори или кореспонденция между България и Гърция относно връщането на останките на цар Самуил.

2026 г.: последният етап - решаващата фаза

През юни гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посещава София и провежда разговори с българския премиер Румен Радев. Българското правителство определя отношенията с Гърция като стратегическо партньорство.

Впоследствие започват интензивните разговори, довели до сегашното споразумение.

На 29 септември Румен Радев вече официално обяви резултата: България и Гърция са постигнали договореност за връщането на останките.

Този път не става дума за намерение, инициатива или петиция.

Чия е заслугата?

В крайна сметка може ли да се каже кой „върна“ цар Самуил? Ако говорим за поставянето на въпроса и възобновяването на политическия разговор, принос има и правителството на Кирил Петков през 2022 г. Ако говорим за решението, което доведе до реалното предаване на останките, то е резултат от финалните преговори между България и Гърция през 2026 г., водени от правителството на Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Затова би било пресилено днешният резултат да бъде представян като еднолична заслуга – независимо дали на ПП, на Кирил Петков или на сегашното управление. Казусът е на повече от половин век и през годините в него са участвали президенти, правителства, дипломати, историци и общественици.

По-точният въпрос не е „кой върна Самуил?“, а „кое правителство доведе дългогодишния процес до реален резултат?“ На този въпрос отговорът е по-ясен: окончателната договореност и конкретното предаване на останките са постигнати при настоящото българско правителство и гръцкото правителство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никаква

    23 25 Отговор
    заслуга няма Радев !

    10:58 29.09.2026

  • 2 честен ционист

    13 15 Отговор
    Това с тия останки е същото като с дунавския мамут. Ще идат в някой прашен сандък, а за Ганчо ще остане да плаща на гърчолята безплатната вода и ток, дето Мошко е харизал.

    10:58 29.09.2026

  • 3 Емил

    5 22 Отговор
    Боли ме щепсела за някакви си кокали, яд ме ече ще се изразходват толкова много средстава за тях, като промерно горивото на Спарта, гориво, коеот може да захрани някой спешен случай за някой възсрастен човек от някое затънтено село.

    11:01 29.09.2026

  • 4 Новичок

    0 3 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    11:02 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 12...34

    6 6 Отговор
    И при Самуил са пили ракия и са си правили а гълъб не даваааа .

    11:07 29.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка с багери и изнасят свещените камъни за Сараите на Олигарсите.

    11:11 29.09.2026

  • 9 Мдаа

    3 2 Отговор
    Жълтите павета не правят разлика между Северна Македония и Гърция, поради простата причина, че няма с какво. Нерде Ямбол, нерде Стамбол.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    Коментиран от #29

    11:20 29.09.2026

  • 10 Анонимен

    2 10 Отговор
    Какво ли не прави човек за някакви кокали Сега ще се избият кой е върнал кокаляка А истината е че ако не беше Борисов щяхте да видите кокали на Македонско лято

    11:26 29.09.2026

  • 11 Хохо Бохо

    9 5 Отговор
    Факт е, че Радев върна останките.

    11:27 29.09.2026

  • 12 оня с коня

    6 1 Отговор
    Сабрутев от Петроханската партия не знае нито къде е Гърция,нито къде е Северна Македония.За него това е нещо оттатък Екватора и е по-важно да набута родата си във властта отколкото такива несъществени неща.Важното е,че е говорил от трибуната за това-а Радев да доказва кой кум,кой сват,кой на Сабрутев брат.

    11:38 29.09.2026

  • 13 Самуил е НАТО-вец

    3 2 Отговор
    и ще бъде върнат в БГ с НАТО-вски самолет Спартан.

    11:39 29.09.2026

  • 14 Цвете

    2 3 Отговор
    КАКВОТО И ДА ПИШАТ ТУПАЩИТЕ СЕ В ГЪРДИТЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПЕТКОВ НАПРАВИ НАЙ ВАЖНАТА СТЪПКА.ТАКА ЧЕ ДА СИ ПРЕПИСВАТ ЗАСЛУГИ ОСТАНАЛИТЕ Е ЛИЦЕМЕРИЕ.ППДБ ,ПРЕДИ ДА ГИ СВАЛЯТ ЗАРАДИ ЕДИН ШОУМЕН. ДАНО ГЛЕДА ( ШОУМЕНА ) КАКВА " ИСКРЕНА ЛЮБОВ ЛЪХА КЪМ НЕГО ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 👏🇧🇬👍🇧🇬👏👍🇧🇬

    Коментиран от #16, #18

    11:40 29.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХаХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    ЦВЕТЕ-то е на всяка манджа мерудия.Като Петроханската партийка дето скоро ще е с отпаднала необходимост.

    11:43 29.09.2026

  • 17 Бико

    0 3 Отговор
    При погребение на цар се поставят скъпи накити, има пръстени по ръцете и други царски накити. Сигурно са ограбени или скрити от гърците.

    11:44 29.09.2026

  • 18 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Ти ли си "Всички Българи" и защо говориш от името на 99,9% от Българите?Гледай си там ченгето и лекето и бленувай за балотаж.

    11:45 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 така ли

    1 1 Отговор
    Голям праз дърти ториници......

    12:00 29.09.2026

  • 25 БЪЛГАРСКИТЕ ПСЕТА

    1 0 Отговор
    БУТНАХА МАВЗОЛЕЯ И ЗАВОДИТЕ С ПАРИТЕ НА ЦЕЛИЯ СИВ, СЕГА ЩЕ РЪФАТ КОКАЛИТЕ НА ЧИ ФУТА ДЕТО ИМ ИЗКАРАХА ЗЪРКЕЛИТЕ :) НЕКРОФИЛИ-ИЗРОДИ !

    12:02 29.09.2026

  • 26 Замълчете невежи

    3 0 Отговор
    При Радев се взеха архивите на ВМРО в Канада и САЩ, при Радев Самуил се завръща в Родината си. При Пешо Коня - дадохме История Славянобългарска на гърците!?!

    12:02 29.09.2026

  • 27 Анонимен

    1 1 Отговор
    Голям проблем за неакви кокали Ревете колкото искате Борисов е човека дето уреди да се върнат кокалите а боташа радев крадев краде заслугите на най великия българин Борисов който е по голям и от Самоил

    12:03 29.09.2026

  • 28 Факт

    0 1 Отговор
    Само така би се завърнал българин в тая радева кочина

    12:03 29.09.2026

  • 29 Ами сега?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    Северна Македония не е държава. Това е територия която е само част от едно цяло, затова се нарича северна. Защото има още източна (българска), западна (албанска) и южна (гръцка).

    12:05 29.09.2026

  • 30 Ти си

    1 0 Отговор
    В този случай е без начение кой е донесъл мощите на Самуил в България а по-важното е че са донесени и е излишно да се политизира темата !

    12:10 29.09.2026

  • 31 ?????

    1 0 Отговор
    "Научната идентификация не е безспорна – тя се основава на археологическия контекст, антропологични характеристики и исторически данни, а не на надпис върху самия гроб." - странно че няма никакви надписи.
    Все пак ставка дума за владетел и роднините му.

    12:20 29.09.2026

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор
    Никой не казва какво точно са поискали гърците в замяна и какво сме им обещали. Те не са хора, които правят подаръци, особено когато става дума за исторически ценности. Защо се мълчи по този въпрос? Да не би защото заменяме кон за кокошка, извинявам се за израза.

    12:42 29.09.2026