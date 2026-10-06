Александър Зверев ще завърши 2026 година като №1 в тениса

Германецът Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Това стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.

В момента разликата между двамата е 1280 точки, но Синер има да защитава 2050 точки, а Зверев - под хиляда. Карлос Алкарас и Бен Шелтън, които в момента заемат третото и четвъртото място в света, нямат възможност да настигнат Зверев, дори и някой от тях да спечели всички турнири, в които участва.

С достигането си до първото място в ранглистата Зверев ще стане 30-ият тенисист при мъжете, който постига това и 20-ият, който и завършва годината под номер 1. По-рано тази година германецът, който спечели "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ, достигна до второто място в света, което бе негов личен рекорд.