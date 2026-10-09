Поляк отстрани Новак Джокович от Мастърса в Шанхай

Полякът Хуберт Хуркач отстрани четирикратния шампион Новак Джокович още във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Шанхай.

Хуркач, който също вдигна трофея през 2023 година, се наложи с 6:4, 6:3 за час и 28 минути игра. Той сервира на изключително високо ниво в хода на цялата среща, като постигна 13 аса, а освен това показа и много добра успеваемост при точките за пробив, реализирайки две от открилите му се пет.

39-годишният Джокович пък не успя да покаже играта, която го доведе до титлата в Пекин преди броени дни, и особено във втория сет сърбинът изглеждаше доста незаинтересован на моменти.

В третия кръг Хуркач ще очаква победителя от срещата между италианеца Лоренцо Музети и представителя на домакините от Китай И Чжоу.

Към третия кръг продължва и Якуб Меншик. Чехът нямаше никакви затруднения срещу друг сърбин - Миомир Кецманович, и го отстрани след 6:3, 6:3.

Следващият съперник на Меншик ще бъде аржентинецът Франсиско Черундоло, който победи руснака Роман Сафиулин със 7:6(5), 6:3.