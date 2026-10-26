Три италиански отбора се борят за Диого Далот, португалецът може да напусне Манчестър Юнайтед

Диого Далот може да се завърне в Серия А през лятото на 2027 г. Милан, Интер и Ювентус вече са потърсили информация за ситуацията около португалския национал, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. Според изданието десният защитник би обмислил напускане на Манчестър Юнайтед, ако английският клуб отново не успее да си осигури участие в Шампионската лига.

Далот е обвързан с Юнайтед до лятото на 2028 г., но липсата на договорка за нов контракт може да превърне бъдещето му в тема за следващия трансферен прозорец. Англичаните го смятат за важна част от състава и не искат да се разделят с него, но интересът от Италия вече е налице. По информация на “Gazzetta” засега няма конкретни оферти или започнали преговори.

От трите италиански клуба Милан има предимството, че Далот вече познава обстановката на „Сан Сиро“. Португалецът игра под наем при „росонерите“ през сезон 2020/21, когато записа 33 мача във всички турнири, преди да се върне в Манчестър. Тогава двата клуба не успяха да се споразумеят за постоянен трансфер.

Интер и Ювентус също проучват възможността да привлекат защитника. Далот може да играе както отдясно, така и отляво на отбраната, а опитът му във Висшата лига и Серия А го прави вариант за отбори, които търсят универсален обигран футболист за защитната линия.

Засега бъдещето му остава отворено.