Джордж Ръсел остава уверен въпреки загубените шансове за световната титла във Формула 1

Джордж Ръсел е категоричен, че загубата на възможността за първа световна титла във Формула 1 през настоящия сезон няма да бележи цялата му кариера, нито ще сломи увереността му.

Британският пилот на Мерцедес започна кампанията в ролята на категоричен фаворит за шампионската корона след силните си изяви в Уилямс и стабилното представяне след преминаването при Сребърните стрели. Реалността на пистата обаче се разви по различен начин – съотборникът му Андреа Кими Антонели е на прага да влезе в историята като най-младия световен шампион в кралските гонки още по време на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Единственият шанс на Ръсел да отложи развръзката е победа на трасето „Ерманос Родригес“.

Въпреки че проблеми с надеждността на болида оказаха влияние, представянето на Ръсел също претърпя сериозни колебания. Докато Антонели записа забележителните девет победи във втория си сезон, британецът остана с три успеха, въпреки доминантното откриване на годината в Австралия.

Говорейки пред медиите в Мексико, 28-годишният пилот даде за пример бившия си съотборник Люис Хамилтън и ветерана от Астън Мартин Фернандо Алонсо като доказателство, че неуспехът през тази кампания не слага край на шампионските му амбиции.

„Честно казано, през тази година научих за себе си повече, отколкото ми се искаше. Върховете и спадовете в нашия спорт са огромни, защото всички ние влагаме изключително много страст в това, което правим.

„Напомням си обаче, че съм само на 28 години. Виждам Люис, който все още се състезава на върхово ниво на 41, както и Фернандо на 44. Люис спечели повечето от титлите си след 30-ата си годишнина. Тази година категорично няма да определи кариерата ми като цяло. Няма да ме пречупи, а само ще ме направи по-силен. Гордея се със своята устойчивост и начина, по който преодолявам тежките моменти. Пред мен остават още добри 12 до 15 години във Формула 1“, заяви Ръсел.

„За мен е изключително важно да постигна по-голямо постоянство. Преди няколко състезания в Азербайджан взехме полпозишън с разлика от осем десети и спечелихме надпреварата, а само седмица по-късно финиширах осми. Никога в кариерата си не съм имал сезон с толкова големи амплитуди. Скоростта е налице, защото няма как да караш по такъв начин в Баку, ако си загубил качествата си. Проблемът е, че ни липсва регулярност. Това е основният ми приоритет за оставащите стартове“, добави британецът.