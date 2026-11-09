Футболист на Монако може да бъде наказан заради скандален жест след гол

Полузащитникът на Монако Мамаду Кулибали може да понесе дисциплинарно наказание заради противоречив начин, по който отпразнува попадението си при равенството 1:1 срещу Льо Ман.

22-годишният футболист откри резултата, но привлече вниманието с жест, имитиращ прерязване на гърлото. Ситуацията напомня случая с неговия съотборник Парис Брунер, който преди няколко седмици получи наказание от четири мача, два от които задължителни, за същото действие.

След срещата Кулибали се извини и обясни, че жестът е бил посветен на негов приятел, който го помолил да го направи. За разлика от Брунер обаче, той е отправил жеста към привържениците на собствения си отбор, а не към тези на съперника.

Според френските медии това обстоятелство може да бъде взето предвид при разглеждането на случая, но не изключва санкция от Дисциплинарната комисия на Професионалната футболна лига във Франция.

Треньорът Филипе Луис вече беше защитил Брунер след предишния инцидент, като същевременно подчерта, че клубът приема подобни прояви изключително сериозно. Очаква се наставникът да разговаря и с Кулибали, за да не се стига до нов подобен случай.