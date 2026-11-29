Русия е загубила 2479 военнослужещи за последното денонощие във войната срещу Украйна, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. По негови данни общите загуби на руската армия в жива сила от началото на пълномащабното нахлуване са достигнали около 1 653 465 души.

Украинската страна отчита още 43 унищожени руски артилерийски системи, четири танка и девет бойни бронирани машини. В списъка са включени също една реактивна система за залпов огън, едно средство за противовъздушна отбрана и осем наземни роботизирани комплекса.

За същия период са отчетени 1547 унищожени руски безпилотни летателни апарата, 598 единици автомобилна техника и автоцистерни, както и четири единици специална техника. Общият брой на руските артилерийски системи, за които украинският генерален щаб съобщава като унищожени от началото на войната, е 52 943.

Ноември продължава с високи дневни загуби

Данните за 29 ноември идват след отчетените 2825 руски военнослужещи извън строя за предходното денонощие. На 26 ноември украинският генерален щаб съобщи, че само за първите 25 дни на месеца руските загуби са достигнали 55 629 военнослужещи.

Тогава беше посочено, че октомври 2026 г. е завършил с 54 400 руски загуби и е поставил предишния месечен рекорд. Според украинското военно командване ноември вече го е надминал, въпреки че до края на месеца остават няколко дни.

Посочените числа са оценка на украинския генерален щаб. Русия не публикува съпоставима актуална разбивка на своите загуби, а данните за бойната обстановка и унищожената техника не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време.

Източници: pravda.com.ua