Украински дрон FP-1 е паднал и се е взривил в чаена плантация край село Сърт, в района на Чайели в турската провинция Ризе. При инцидента е повредено стъклото на прозорец на близка къща, но няма загинали или ранени.

Сигналът за падналия безпилотен летателен апарат е подаден около 01:30 часа. На място са изпратени екипи на жандармерията, които са обезопасили района. Специализиран екип за обезвреждане на взривни вещества е пристигнал от Трабзон и след проверка е събрал останките от дрона.

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Техническият оглед е установил, че апаратът е украински FP-1, произведен от компанията Fair Point. Турските власти го определят като дрон камикадзе, но не съобщават откъде е излетял и как е достигнал до района на Ризе.

„Освен повредата по стъклото на една къща не са установени загинали, ранени или други материални щети“, се посочва в съобщението на губернаторството на Ризе.

В първоначални информации на турски медии се говореше за счупени прозорци на четири къщи. По-късното съобщение, цитиращо местните власти, ограничава щетите до един прозорец. Разликата не е обяснена публично.

Подобен случай в Черноморския регион

Инцидентът е поредният случай, при който войната между Русия и Украйна води до риск от навлизане на безпилотни апарати в близост до турското въздушно пространство. През декември 2025 г. турските власти разследваха друг повреден дрон, открит в провинция Коджаели, след поредица от инциденти, свързани с конфликта. Тогава Анкара предупреди Москва и Киев да проявяват по-голяма предпазливост заради сигурността в Черно море.

В случая край Чайели засега няма данни за пострадали хора или за по-сериозни разрушения. След събирането на останките турските служби продължават проверката на произхода и маршрута на апарата.

Източници: ankahaber.net, dha.com.tr, apnews.com