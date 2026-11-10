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Мадлен Радуканова обяви радостна новина
  Тема: Известни личности

Мадлен Радуканова обяви радостна новина

10 Ноември, 2026 23:05 686 1

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  • златни момичета-
  • олимпийски шампиони

"Златното момиче" ще стане майка за втори път

Мадлен Радуканова обяви радостна новина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно от „златните момичета“ на България по художествена гимнастика – Мадлен Радуканова, сподели с последователите си в социалните мрежи прекрасна новина. Тя и нейният съпруг – джудистът Божидар Темелков, очакват второто си дете.

Семейството, което вече се радва на 2-годишна дъщеричка на име Карина, разкри пола на бебето чрез видео от плажа, към което тя написа: „Бебе №2 е на път и е… МОМЧЕ“.

Мадлен Радуканова остава завинаги в историята на българския спорт като част от легендарния ансамбъл по художествена гимнастика, който завоюва историческата олимпийска титла на Игрите в Токио (проведени през 2021 г.).



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