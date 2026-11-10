Мадлен Радуканова обяви радостна новина

Едно от „златните момичета“ на България по художествена гимнастика – Мадлен Радуканова, сподели с последователите си в социалните мрежи прекрасна новина. Тя и нейният съпруг – джудистът Божидар Темелков, очакват второто си дете.

Семейството, което вече се радва на 2-годишна дъщеричка на име Карина, разкри пола на бебето чрез видео от плажа, към което тя написа: „Бебе №2 е на път и е… МОМЧЕ“.

Мадлен Радуканова остава завинаги в историята на българския спорт като част от легендарния ансамбъл по художествена гимнастика, който завоюва историческата олимпийска титла на Игрите в Токио (проведени през 2021 г.).