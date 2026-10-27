Елена Бинева със сърцераздирателно послание към баща си Слави Бинев: „Беше боец, завинаги ще ни липсваш“

Дъщерята на Слави Бинев – Елена, се сбогува с баща си с емоционално послание в социалните мрежи. Бившата състезателка по художествена гимнастика, която е световна и европейска шампионка с българския ансамбъл, сподели личните си чувства след тежката загуба на своя родител, убит на 24 октомври.

В публикацията си в Instagram Елена разказва за болката от внезапната раздяла и за спомените, които ще пази от баща си. Тя го описва като силен и борбен човек, който винаги е поставял семейството си на специално място и се е радвал на всяко постижение на своите близки.

„Опустошително е, че ни напусна толкова рано. Той беше боец, но този път дори не получи възможност да се бори“, написа Бинева. Тя сподели и разочарованието си от факта, че баща ѝ е имал доверие на хора, които са били близки до семейството им в продължение на години, без да очаква подобен развой на събитията.

В емоционалните си думи Елена признава, че Слави Бинев не е бил съвършен, но за нея винаги е бил преди всичко баща, който е искал децата му да се развиват и да дават най-доброто от себе си. По думите ѝ той се е гордеел с всяко тяхно постижение, независимо от неговия мащаб, защото за него успехите на семейството са имали огромно значение.

Особено болезнена за нея е мисълта, че загубата идва в момент, когато близките ѝ са били по-отдалечени помежду си от всякога. Елена споделя убеждението си, че желанието на баща ѝ винаги е било да изгради сплотено и стабилно семейство, което да остане заедно въпреки всички трудности.

Зад образа на силния и издръжлив човек, продължава тя, се е криел и изключително нежен баща, изпълнен с обич към своите близки.

„Той беше силен и устойчив, но дълбоко в себе си беше едно голямо плюшено мече, изпълнено с толкова много любов“, споделя Елена.

Дъщерята на Бинев признава, че семейството трудно приема реалността на случилото се, но изразява надежда, че с времето болката ще стане по-поносима. Тя си представя бъдещия момент, в който близките отново ще бъдат събрани около една маса и ще отбелязват любимите семейни празници – така, както баща ѝ винаги е обичал.

Елена поема и обещание към него – семейството да остане единно и да се превърне в още по-силна общност, каквато той винаги е искал да бъде.

„Завинаги ще ни липсваш. Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно трябва да се научим да живеем с това. Обичам те винаги и завинаги, твоето малко мече“, завършва трогателното си послание Бинева.

Думите ѝ разкриват личната страна на една тежка семейна загуба и отдават почит на баща, чието желание е било близките му да останат сплотени и да продължат напред заедно.