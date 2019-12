Преводач ядоса Клоп: Ако не можеш, аз да преведа? (ВИДЕО)

Германският мениджър на английския Ливърпул Юрген Клоп се скара на преводач преди двубоя с австрийския Залцбург в Шампионската лига тази вечер (19:55 часа).

Клоп отправи забележка заради некоректен превод на думите на Джордан Хендерсън от английски на немски и се намеси.

"Преведи го правилно, не така. Ако не можеш, да го направя аз", скара му се германецът, след което пресконференцията продължи.

Припомняме, че срещата е много важна за актуалния европейски шампион и загуба може да го остави извън турнира.

Klopp really not happy with the translator. pic.twitter.com/SbjnRWSFGS