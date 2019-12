Колежанин вкара 100 точки (ВИДЕО)

Джей Джей Кълвър от колежанския Уейленд Баптист записа историческо представяне при победата със 124:60 срещу Саутуестърн Адвентист. Гардът реализира фантастичните 100 точки, превръщайки се в едва вторият играч в историята на NAIA, който постига нещо такова, пише sportal.

196-сантиметровият Кълвър е по-големият брат на Джарет Кълвър, който играе новобранската си година в НБА с екипа на Минесота. Джей Джей реализира 12/33 от тройката и 22/29 за 2 точки, както и 20/27 от наказателната линия. Останалите му съотборници вкараха общо 8/15 в стрелбата от игра и 5/6 от наказателната линия.

Кларънс Франсис от Рио Гранде е другият баскетболист, вкарвал 100 точки в мач от NAIA - рекордните 113 през 1954 година. В най-високото ниво на колежанския баскетбол - NCAA Division I подобен случай има само веднъж, и то отново в средата на XX век. През 1954 година Франк Селви вкарва 100 точки за Фърман срещу Нюбъри Колидж.

Последният колежанин, вкарал поне 100 точки в един мач е Джак Тайлър от третодивизионния Гринел. През 2012 година той вкарва рекордните за NCAA 138 в един мач, а през 2013 година се задоволява със “скромните” 109. Уилт Чембърлейн единствен достига до кота "100" в мач от НБА - през 1962 година, когато играе за Филаделфия.

WAIT.... my brother @jj10culver just scored 100 points in a game 🤯 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Somebody tell me I’m not dreaming pic.twitter.com/qhnIEVkVrF