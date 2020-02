86-годишна баба спечели чисто нов автомобил (ВИДЕО)

86-годишната Мери Ан Уейкфилд изправи на крака зрителите в баскетболната зала в Мисисипи, след като по време на почивката на един от мачовете на местния тим Оле Мис показа изключително точна ръка.

Бабата трябваше да прати топка за голф в специална направена дупка на банер, разположен на противоположния край на баскетболното игрище. Тя стори това и си спечели чисто нов автомобил.

This will make your day



84-year-old Mary Ann Wakefield wins a new car after sinking this unbelievable 94-foot putt



🎥: @OleMissMBBpic.twitter.com/6mUJCmR4wh