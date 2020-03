Роден футболист блести в Шотландия (ВИДЕО)

Родният футболист Николай Тодоров за пореден път се разписа за своя тим – шотландският Инвърнес, в пореден мач от кръга в местния Чемпиъншип. Този път попадението бе победно за българина, след като в решителния момент той засече центриране с глава отляво, за да донесе успеха на отбора си срещу Мортън с 3:2.

По този начин Инвърнес на Тодоров остана на второто място, дръпвайки с три точки на Еър Юнайтед в борбата за по-предно класиране при определянето на отборите за промоция за Премиършип на шотландския футбол.

Инвърнес има 42 точки, с три повече пред третия Еър Юнайтед, докато четвъртият ФК Дънди е с 37 пункта. Първенец е Дънди Юнайтед, който почти със сигурност е спечелил промоция с 58 точки на върха, макар формата на отбора последно време да не е от най-впечатляващите.

⚽ 🔴🔵 The ICTFC goals from our dramatic 3-2 over Morton at the Caledonian Stadium.



Jordan White, @D_Shegah and @NNTodorov got the goals for Caley Thistle.



Can't beat a last minute winner! 💥 pic.twitter.com/fntn8V3XNY