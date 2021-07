UEFA EURO 2020 Бонучи: Да видя как 58 хиляди напускат стадиона преди да бъде дадена Купата е безценно

Авторът на изравнителното попадение на Италия - Леонардо Бонучи, сподели емоциите си след триумфа на UEFA EURO 2020. Легендарният защитник имаше огромен принос за успеха на адзурите, отбелязвайки изравнителното попадение срещу Англия, което доведе мача до изпълнение на дузпи.

"Това е сбъдната мечта и е на треньора и целия отбор. Когато се събрахме в Сардиния, имаше нещо различно в сравнение с миналото. Постепенно изградихме самочувствие, увереност и сплотеност. Това беше черешката на тортата, която ни прави легенди", сподели щастливият Бонучи.

Бонучи призна, че атмосферата на "Уембли" е била допълнителна мотивация. На стадиона присъстваха около 7000 италианци от общо 65 000 зрители поради рестрикциите за пътуване.

"Чувството е уникално. Да видя как 58 000 човека напускат стадиона преди да бъде дадена Купата е безценно. Сега Купата идва в Рим. Те си мислеха, че остава в Лондон. Съжалявам за тях, но Италия отново им изнесе урок."

The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹



(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

"По време на загрявката си казахме, че това, което става на трибуните, е просто фон. Бяхме в серия от 34 поредни мача без загуба. Трябваше да направим същото, което правихме до сега - нищо повече, нищо по-малко", каза още Бонучи.

Защитникът подобаващо отговори и на рефрена на англичаните "It's coming home" (Идва у дома), след като при сцените на радост след дузпите той отиде при една от камерите и извика: "It's coming to Rome!" (Идва в Рим).