Formula 1 показа календара за новия сезон

Драматичният сезон във Formula 1 приключи с успех за Макс Верстапен и Mercedes, но времето за празненства скоро ще приключи, защото обратното броене за кампанията през 2022 г. стартира.

Организаторите на „Най-бързото състезание на планетата“ представиха календара, в който са включени 23 дестинации.

Началото е на 20 март в Бахрейн, а финалът отново ще бъде в Абу Даби на 20 ноември.

Time to get these dates down so you don't miss a thing of our 2022 season 🤩



Only 7️⃣6️⃣ days to go! 👀#F1 pic.twitter.com/Im9lupJDMS