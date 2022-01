„Чайките“ пратиха Евертън в борбата за оцеляване

Евертън се превърна в един от изненадващите клубове, които ще се борят за оцеляване през този сезон, след като инкасира нова загуба в домакинството си на Брайтън.

„Чайките“ поведоха с 0:2 още до средата на първата част, благодарение на МакАлистър и Бърн, докато Доминик Калвърт-Люин пропусна дузпа при завръщането си от дългосрочна контузия.

След почивката „карамелите“ все пак направиха опит, да се върнат в мача. Гордън върна едно попадение, а МакАлистър отново възстанови аванса от две попадения на своя тим.

Гордън оформи крайното 2:3 в 76' и макар играчите на Рафа Бенитез да се постараха много, те останаха на губещата страна.

Евертън вече е на по-близо до зоната на изпадащите, отколкото до горната половина на таблицата и макар да звучи нелепо, отборът е сериозно застрашен, ако не промени нещо драстично в играта и резултатите си.

Брайтън пък може скоро да си гарантира спасението, макар да е изминала едва първата половина от сезона, защото тимът има актив от 27 точки и чисто на хартия може да бъде считан за претендент за място в европейските клубни турнири.

