Челси и Ливърпул се карат - Манчестър Сити печели

Дербито на кръга в английската Висша лига между претендентите за титлата Челси и Ливърпул приключи в полза на лидера Манчестър Сити, след като и двата клуба не успяха да се победят.

„Мърсисайдци“ започнаха шокиращо срещата с два гола на Мане и Салах, току преди двамата да заминат за Купата на африканските нации.

До края на полувремето обаче „сините от Стамфорд Бридж“ отговориха подобаващо и възстановиха равенството след попаденията на Ковачич и Пулишич. Това на хърватина бе особено красиво, защото той стреля от воле извън наказателното поле, за да прати кълбото в сглобката зад вратаря Келахар.

The Blues fight back to claim a point this afternoon. 👊 #CheLiv pic.twitter.com/eETKK3V4yI