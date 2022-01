„Канело“ и Верстапен ръсят цинизми в нощен клуб (ВИДЕО)

Саул „Канело“ Алварез и Макс Верстапен безспорно са двама от най-успешните спортисти през 2021 г., но поведението им на неизвестен купон не буди особени симпатии сред хората в социалните мрежи.

Двамата изглежда са готови да отпразнуват победите си без никакви задръжки, като изглежда, че се готвят за сериозно избухване в нощния клуб.

Нидерландецът е особено цветущ в надъхването на хората в заведението, но мексиканецът не остава по-назад с думите си.

Canelo 🤝 Max Verstappen



The sports crossover we didn't know we needed 🙌



(via alemarruffogg / TikTok)pic.twitter.com/Px2cctdo6c