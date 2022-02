Звезда на Олимпиадата: Мразя го този спорт, всички имат златни медали, но не и аз!

В нов скандал се забъркаха руските фигуристи на Олимпиадата в Пекин. След случая с Камила Валиева, която участва във финала въпреки положителния си допинг тест, сега съотборничката ѝ Александра Трусова прикова погледите.



17-годишната фигуристка изпълни поредица от четворни скокове, но остана втора, след което тотално обезумя.

"Никога повече няма да се състезавам. Мразя го, мразя този спорт. Не искам това. Всички имат златни медали, но не и аз", крещя Трусова след финала пред камерите, а кадрите вече са хит в мрежата.

#Trusova: “I will never go on the ice again in my life! I hate this sport, I hate it! You can't do it this way! You can't do it this way! Everyone has a gold medal, but not me. You knew everything!"#Olympics #FigureSkating #Beijing2022 #sashatrusova pic.twitter.com/vYCKRc8Mcs