Гол на Влахович в 31 секунда не стигна на Юве за успех на „Ел Мадригал“

Душан Влахович изигра мечтания си дебют в Шампионската лига за Ювентус, вкарвайки гол за равенството 1:1 с Виляреал в 31 секунда на двубоя.

Сърбинът бе намерен от Данило пред наказателното поле на „жълтата подводница“ с дълго подаване, владя и стреля инстинктивно в обратния ъгъл, за да преодолее завърналия се от контузия Херонимо Рули.

След почивката Дани Парехо бе герой за испанците със своето попадение в 66', възползвайки се от разсеяната игра в отбрана на „старата госпожа“. Това бе нещо, което видяхме един-единствен път в редиците на италианците, но се оказа фатално.

Виляреал и Ювентус ще трябва да решат спора си в реванша в Торино след няколко седмици, когато надеждите са, че ще видим малко по-атрактивен футбол.

#UCL | 1-1 ⏱ 90'+4' | FULL-TIME at La Cerámica.



It's all to play for in the second leg in Turin after @DaniParejo's second-half equaliser cancelled out an early Juve goal.



¡#Endavant, Villarreal 💛! pic.twitter.com/gEMjyalCjK