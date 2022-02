Самоделна бомба гръмна в автобуса на бразилски футболен клуб (СНИМКИ)

Автобусът на втородивизионния бразилски клуб Баия бе нападнат със самоделна бомба преди пътуването си за мача със Сампайо Кореа, научихме от потърпевшия клуб.

Бомбата е хвърлена в задната част от автобуса, а при експлозията ранява трима играчи - Данило Фернандеш, Матеус Баия и Марсело Сирино.

Първият от тях се налага да отседне дори в болница, докато другите двама са изпратени за домашно лечение след прегледа.

Играчите на Баия въпреки това решават, че няма да се откажат от срещата, появяват се и печелят с 2:0.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf