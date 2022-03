В Англия: Замразиха банковата сметка на Челси и клубът е изправен пред финансов крах

Банковата сметка на отбора Челси е замразена и клубът е изправен пред финансов крах. Това твърдят редица британски източници, включително „Sky Sports“ и „The Times“. Изданията пишат, че от Barclays са спрели банковите сметки на клуба, защото не искат да бъдат въвлечени в нарушаване правилата на местното правителство. Междувременно и банковите карти на служителите на клуба бяха блокирани.

В четвъртък беше потвърдено, че собственикът на „сините“ Роман Абрамович е със замразени активи в Обединеното кралство от британското правителство. Това означава, че Челси не можеше да купува, да продава играчи или да подновява договорите на настоящите футболисти на отбора. Освен това клубният магазин беше официално затворен и продажбата на билети спря.

Сега обаче ситуацията за лондончани се влошава още повече, тъй като се съобщава, че банковата им сметка е спряна, въпреки че Челси се стреми да постигне споразумение с банката, за да позволи известен паричен поток.

