Прекратиха мач от Бундеслигата заради удар от трибуните по съдията

Първият мач от 27 кръв в Първа Бундеслига между Бохум и Борусия Мюнхенгладбах бе прекратен в средата на втората част, след като страничният съдия бе ударен с предмет от домакинската публика.

Кристиян Гителман бе ударен лошо по главата и това наложи временното спиране на срещата при резултат 0:2, но след 15-минутно съвещание между официалните лица бе взето решението срещата да се прекрати.

От ръководството на домакините публикуваха позицията си по случая в социалните мрежи, определяйки поведението на виновника за инцидента като „идиотско“.

The match will not be restarted, #BOCBMG has been abandoned. We can only formally apologise to linesman Christian Gittelmannn. A highly embarrassing and bitter evening for us. An extremely stupid action from an idiotic fan.



0-2 #BOCBMG #meinVfL