Байерн Мюнхен привлече 13-годишен за 300 000 евро

Байерн Мюнхен привлече 13-годишният нападател Майк Уиздъм от Борусия Мьонхенгладбах. Младокът ще играе за отбора на баварците до 15 години.

От „Алианц Арена” са платили 300 000 евро за правата на Уиздъм.

Нападателят е считан за огромен талант, като от Байерн са го следили в продължение на година и половина.

Спортният директор на „жребчетата” Роналд Виркус разкритикува действията на баварците. „Такива сделки са всичко друго, но не и полезни за германския футбол. Това е отвратително”.

