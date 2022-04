Елиминациите в Лигата на конференциите продължават да крепят интереса към евротурнирите

За пореден път можем да потвърдим, че Лигата на конференциите е може би най-добрата идея на УЕФА, защото в дебютния сезон на турнира се наслаждаваме на страхотна интрига, много попадения и наистина красив футбол и на хартия третостепенните отбори на „стария континент“.

1/4-финалите ни предложиха общо 12 гола и то при условие, че една от срещите завърши 0:0.

Ето и резултатите от първите мачове в тази фаза на турнира, като подробности за всеки от тях може да научите от линковете:

⚽️ RESULTS ⚽️



Who is happiest after the first-leg games? 🤔#UECL