Виляреал окончателно потопи вездесъщия Байерн

Виляреал стана първият полуфиналист в тазгодишното издание на Шампионската лига, след като в реванша си с Байерн Мюнхен завърши 1:1, а в общия резултат получи предимство, благодарение на домакинския си триумф преди седмица с 1:0.

Роберт Левандовски изравни общия резултат в началото на втората част, а малко преди края изглеждаше, че срещата ще отиде в продължения, когато Самуел Чуквуезе се разписа пред невярващите погледи на препълнения „Алианц Арена“.

Our Champions League journey comes to an end.



♦️ #FCBVCF 1-1 ♦️ pic.twitter.com/GbNUXAIDUr