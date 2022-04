10 години по-късно уволниха треньора на клуб от Висшата лига

Старши-треньорът на елитния английски футболен клуб Бърнли - Шон Дайш, бе уволнен днес, след като клубът се превърна в един от фаворитите за изпадане в Чемпиъншип.

50-годишният наставник прекара последните 10 години в клуба, като в този период го върна във Висшата лига през 2016 г.

Дайш оставя зад гърба си 425 мача за „виненочервените“. От тях той спечели 149, загуби 158 и завърши наравно в 118 срещи, което е 35,1% успеваемост.

Временно мениджърският пост ще бъде зает от треньора на резервите Майк Джаксън.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.