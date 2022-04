Фрайбург ще спори във финала за Купата на Германия

Фрайбург стана първият финалист в тазгодишното издание на Купата на Германия, след като отстрани Хамбургер с 1:3 в полуфинала.

Петерсен, Хьофлер и Грифо (д) реализираха попаденията за гостите още до средата на първата част.

Сухонен върна едно попадение преди паузата, но то бе отменено от ВАР заради засада.

⏱ 90'| 𝐒𝐄𝐌𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 #HSVSCF



🔹 Three changes saw Miro, Giorgi and Faride come in to the play.



🔹 Glatzel's header gives us one back!



🔷1-3🔴 | #nurderHSV #DFBPokal pic.twitter.com/XnXEA5R3Mx