Ужасна контузия за Араухо помрачи успеха на Барселона над Селта

Барселона триумфира с 3:1 над Селта Виго, за да препотвърди второто място в класирането, но успехът бе помрачен от ужасната контузия на Роналд Араухо в средата на втората част.

Уругвайският централен бранител сблъска глава със своя съотборник - Гави, опита да възстанови позицията си в центъра на отбраната и след това припадна на терена. Играчи и на двата тима му помогнаха веднага, за да не глътне езика си, а физиотерапевтите миг по-късно поеха нещата в свои ръце, докато линейката влезе на „Ноу Камп“, за да откара Араухо в болница, където бе диагностициран със сътресение. Що се отнася до Гави, той се размина с по-тежките последствия.

