Барселона продаде Коутиньо на Астън Вила

Отборите на Астън Вила и Барселона са постигнали пълна договорка около трансфера на футболиста Филипе Коутиньо тази седмица, твърди италианският журналист Фабрицио Романо. Според него сделката вече е завършена и предстои да бъде обявена официално, като бразилецът ще стане играч на бирмингамци за постоянно.

В момента двата тима договарят последните детайли около сделката и тя може да бъде обявена още преди края на седмицата. Споразумението е сключено вчера, а част от документите вече са подписани преди няколко часа.

Очаква се Барселона да получи около 20 милиона евро, като същевременно ще запазят и процент от всяка бъдеща продажба. Романо допълва, че мениджърът на Вила Стивън Джерард е бил ключът към решението на Коутиньо да избере да премине на „Вила Парк“.

