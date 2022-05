Всеки един от 18-те отбора от Първа Бундеслига вкара поне по гол в последния кръг от шампионата

Германската Първа Бундеслига официално приключи днес, след като се изиграха всичките 34 кръга от кампанията. Байерн Мюнхен е шампион, Гройтер Фюрт и Арминия Билефелд изпаднаха и всички останали въпроси получиха своя отговор.

Страхотна драма се получи за Херта Берлин, тъй като отборът се озова в зоната за баража за оцеляване, след като Щутгарт победи Кьолн с 2:1, а „столичани“ отстъпиха с 2:1 на Борусия Дортмунд.

Топ 4 официално се попълва от Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Байер Леверкузен и Ред Бул Лайпциг.

Към Лига Европа догодина ще тръгнат Унион Берлин и Фрайбург, а към Лигата на конференциите отива Кьолн.

Ето и всички резултати от последния кръг:

Роберт Левандовски спечели голмайсторския приз в надпреварата за поредна година, като изпраща кампанията с 35 попадения. С най-много асистенции пък е съотборникът му при „баварците“ - Томас Мюлер, с 18 голови подавания.

Най-много попадения през целия сезон вкара отборът на Байерн - 97. Шампионите делят първото място и при най-добрата защита с Лайпциг - 37.

Най-безидейната атака в шампионата бе тази на Арминия - 27 гола, а най-пропускливата защита стана на Гройтер Фюрт - 82. „Детелините“ така и не успяха да спечелят мач в гостуване, събирайки само 4 точки във всичките си 17 мача далеч от дома.

Остава сега само да разберем кой отбор от Втора Бундеслига ще играе бараж за влизане в елита срещу Херта Берлин. Разликата там между Вердер Бремен, Хамбургер и Дармщад е само 3 точки в тази битка преди последния кръг във втория ешалон. Засега „бургерите“ са тези, които почиват на позицията.

