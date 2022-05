Тен Хаг: Роналдо определено е гигант, искам да го задържим

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг направи първия си коментар за суперзвездата на отбора Кристиано Роналдо. Бъдещето на португалеца на „Олд Трафорд“ все още не е напълно сигурно, но в последно време се твърди, че той иска да остане при „червените дяволи“ и през следващия сезон.

Това обаче ще стане само, ако нидерландецът го иска в състава си. Тен Хаг обаче даде да се разбере, че ще разчита на Роналдо, определяйки 37-годишния футболист като „гигант“.

„От утре (б.р. - днес) моят фокус ще бъде Юнайтед. Разбира се, трябва да навляза много по-дълбоко в ситуацията там. Подробният анализ тепърва ще започне. Ще стартирам и работата с отбора. Искам обаче да кажа ясно едно – в Юнайтед има много добри играчи. Трябва да направим така, че да функционират като отбор. Нямам търпение да работя с Роналдо. Той определено е гигант. Разбира се, че искам да го задържим“, заяви Тен Хаг след последния си мач начело на Аякс в неделя.

