Британското правителство все още не е одобрило продажбата на Челси

Британското правителство все още не е одобрило продажбата на английския футболен клуб Челси на консорциума, воден от съсобственика на американския бейзболен Лос Анджелис Доджърс Тод Боули.

Досегашният собственик на лондончани Роман Абрамович не може да извлече никакви финансови ползи от продажбата заради санкции, наложени му след руската инвазия в Украйна, а правителството трябва издаде необходимия лиценз, за да може Челси да продължи да функционира нормално.

Клубът бе обявен за продажба през март, а ускорената процедура доведе до избора на консорциума с Боули начело. Настоящият лиценз изтича на 31 май, съобщава агенция АП

В началото на месеца неназован говорител на Роман Абрамович обяви, че бизнесменът няма да иска връщането на заем от 1,6 милиарда паунда (2 милиарда долара).

Правителството обаче настоява приходите от продажбата да бъдат поставени в замразена сметка и за гаранции, че те ще бъдат изразходвани за благотворителност, като самият Абрамович няма да има думата за избраните каузи.

