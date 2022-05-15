12.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 3
13.10 Колоездене: Обиколка на Италия, десети етап Евроспорт 1
16.20 Хокей на лед, Чехия - Австрия Ринг
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
20.00 ПАОК - "Панатинайкос" Диема спорт 3
20.00 "Янина" - "Арис" Нова спорт
20.20 Хокей на лед, Швейцария - Казахстан Ринг
21.45 "Саутхемптън"- "Ливърпул" Диема спорт 2
21.45 "Нотингам" - "Шефийлд Юнайтед" Диема спорт
01.00 "Атлетико Паранаензе" - "Либертад" МАХ Спорт 3
01.15 "Пенярол" - "Серо Портеньо" МАХ Спорт 4
02.35 "НЙ Ред Булс" - "Чикаго" МАХ Спорт 2
03.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3
03.35 "Хюстън" - "Сиатъл" МАХ Спорт 3
17 Май, 2022 07:24 1750
Спортът по ТВ във вторник (17 май)
Ето какво може да гледаме днес
Снимка: fakti.bg
12.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 1
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