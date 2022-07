Ето с кого се забавлява Григор Димитров в Лондон

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и носителката на 23 титли от Големия шлем Серина Уилямс затвърдиха близките си отношения с разходка из Лондон.

Двамата са приятели повече от 10 години и не пропускат възможност да се пошегуват един с друг в социалните мрежи или да прекарат част от свободното си време заедно, а такова имаха в британската столица след ранното им отпадане от „Уимбълдън“. Една от най-великите тенисистки допусна драматично трисетово поражение от Хармони Тан, а Гришо се отказа заради травма в бедрото.



В тяхната компания на разходната е била и по-голямата полусестра на Уилямс - Иша Прайс, която публикува серия от снимки в социалните мрежи.



"Концерти, вечерни партита, селфита с приятели, музеи, време за чай и време с любимите ми хора - скъпи Лондон, беше страхотно!", написа под снимките Иша Прайс.

Nice to see Serena and Grigor got to hang out in London. 📸: Isha on IG pic.twitter.com/wywWIyKlnh