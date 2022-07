За пръв път в историята български футболист ще играе в австралийското елитно първенство

За пръв път в историята на австралийското елитно първенство (А-лига) ще играе български футболист. Това е Божидар Краев, който подписа договор с новозеландския Уелингтън Финикс. Контракът му е за 2 години, а българинът ще носи фланелката с №11. Това лято Краев имаше няколко оферти, сред които и предложение да се върне в Левски. Той обаче избра ново предизвикателство.

"Офертата от Финикс ме заинтересува. Имах няколко други възможности, но избрах тази. А-Лигата се разширява и става все по-популярна и аз искам да бъда част от нея. Аз съм креативен футболист и моята роля е да вкарвам и асистирам за голове. Амбициран съм да изиграя максимален брой мачове и да помогна на Финикс за високо класиране в лигата", коментира Краев при представянето си. Той вече направи първа тренировка с отбора, след като пристигна в Уелингтън в сряда след дълго пътуване от България.

Старши треньорът на Уелингтън Финикс - Уфук Талай не скри задоволството си от трансфера.

„Той е млад, което е положително. На 25 години е, което според мен е добра възраст. Силен е с топка в краката и доста бърз за височината си. Освен това е много техничен и умее да вкарва голове. Хареса ми още, че когато говорих с него по телефона, той беше развълнуван да дойде в Нова Зеландия и да играе в А-лигата", сподели Талай.

25-годишният футболист преминава със свободен трансфер, след като договорът му с Мидтиланд изтече. Той не успя да се наложи в датския тим след трансфера си от Левски през 2017 г. за 500 000 евро и беше преотстъпван два пъти в Португалия - в Жил Висенте и Фамаликао. Заради липсата на игрово време футболистът спря да получава и повиквателни за националния отбор, за който не е играл от юни 2021 г.

Божидар Краев ще е първият български футболист в А-лигата, но не и първият в Нова Зеландия. В началото на века за Кавершам (Дюнедин) игра вратарят Георги Градев, понастоящем специалист по спортно право.

