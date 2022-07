Скандал: Треньор и спортен директор се сбиха (ВИДЕО)

Шокиращо видео се появи в социалните мрежи! Старши треньорът на елитния италиански Торино – Иван Юрич и спортният директор на клуба – Давиде Ванати, си налетяха на бой. На записа се вижда как двамата дискутират разпалено трансферната политика на клуба, а секунди по-късно започват да се бутат и блъскат.

По всичко личи, че видеото е заснето пред тренировъчната база на Торино и е било разпространено от играч на италианския тим.

В момента Торино е на подготовка в Австрия, където се готви за новия сезон в Серия А, който стартира след само 17 дни.

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.



Vagnati: “I make the squad.”



Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1