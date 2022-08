Феновете на тениса останаха впечатлени от новия екип на Григор Димитров, с който той ще играе по време на американското турне, започнало с турнира във Вашингтон. С него той победи французина Адриан Манарино.

"Olé, Olé, Olé! Grigor! Grigor!"



Down 2-4 in the final set, @grigordimitrov digs deep for a 6-1, 3-6, 7-5 comeback victory against Mannarino!#CitiOpen pic.twitter.com/cgE4tt0fUS