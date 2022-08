Англичаните вече имат кандидат за „Гол на сезона“ (ВИДЕО)

Английското първенство едва наскоро започна, а вече имаме първия кандидат за „Гол на сезона“ за удоволствие на всички фенове на красивата игра.

Исмаела Сар от отбора на Уотфорд реши да пробва късмета си с удар зад центъра на терена по време на мача срещу УБА от 4 кръг на Чемпиъншип. За негово щастие Дейвид Бътън бе излязъл прекалено напред и кълбото се оплете в мрежата необезпокоявано.

Двубоят в крайна сметка приключи 1:1, но всички ще говорят още дълго за изпълнението на Сар.

Ismaïla Sarr from a few neighborhoods away 😱



(via @beinsports_fr)pic.twitter.com/hkGlb8edJ0