Пропадна "сигурен" трансфер на Манчестър Юнайтед!

Преговорите на Манчестър Юнайтед с полузащитника на Ювентус Адриен Рабио са напът да се провалят.

„Червените дяволи” изглеждаха готови да привлекат французина, след като се споразумяха за сделка с неговия клуб още миналата седмица. От тогава до сега, обаче нещата не изглеждат добре. Футболистът и майка му, която е и негов агент, измъчват дълго време Юнайтед с исканията си за по-висока заплата.

The Athletic съобщава, че преминаването на Рабио на „Олд Трафорд” вече изглежда съвсем малко вероятно. Проблемът е в заплатата и личните договорки с клуба.

По непотвърдена информация, италианския гранд Ювентус е получил съобщение от Манчестър Юнайтед за Адриен Рабио, което е гласяло, че сделката отпада, освен ако не се случи чудо и играча намали изискванията си.

Manchester United's move for Adrien Rabiot is now off due to high wage demands, per @David_Ornstein pic.twitter.com/uaWYEUkXiN