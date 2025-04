Кейти Пери и годеницата на Джеф Безос излетяха в Космоса (ВИДЕО)

Компанията „Блу Ориджин“ на Джеф Безос изстреля в понеделник в Космоса годеницата му Лорън Санчес с женски екипаж от знаменитости, включващ певицата Кейти Пери и журналистката Гейл Кинг, съобщи АП, предварително БТА.

Това представлява най-новата вълна в космическия туризъм, при която все повече богати и известни хора - или късметлии и хора с добри връзки, могат да навлязат в сферата на нулевата гравитация, традиционно доминирана от професионални астронавти.

BREAKING: Blue Origin rocket carrying first all-female crew, including Katy Perry and Gayle King, successfully launches from Van Horn, Texas.



Read more: https://t.co/itk00lnXpw pic.twitter.com/DJUddDTygD

— ABC News (@ABC) April 14, 2025

Ракетата „Ню Шепърд“ бе изстреляна за бърз полет от Западен Тексас. Границата на Космоса се издига на височина около 105 км, обещавайки няколко ценни минути безтегловност.

"Look at the moon!" The Blue Origin rocket with an all-female crew, including Katy Perry, Gayle King, Lauren Sanchez, former rocket scientist Aisha Bowe, bioastronautics research scientist and civil rights activist Amanda Nguyen and filmmaker Kerianne Flynn, has made it to space pic.twitter.com/LWETh3EEkq

— ABC News Live (@ABCNewsLive) April 14, 2025

Лорън Санчес, пилот на хеликоптер и бивш телевизионен журналист, покани останалите за 10-минутния, напълно автоматизиран полет, като се включи в звездната програма заедно с певицата и автор на песни Пери и водещата на CBS Mornings Кинг.

На борда на космическия кораб се качиха също филмовата продуцентка Кериан Флин, бившата специалистка по ракети от НАСА Ейша Боу и изследователката в областта на биоастронавтиката Аманда Нгуен.

„Блу Ориджин“ отказва да съобщи колко е струвал полетът и кой колко е платил. Пътуването се осъществява два месеца преди Санчес и Безос да сключат брак във Венеция.