Играч на Атлетико Мадрид за малко да се сбие с феновете (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид загуби у дома с 2:0 срещу Виляреал във втория кръг от Ла Лига.

Горчивата загуба на "дюшекчиите" покачи емоциите и защитникът Марио Ермосо влезе в разправии с фенове, след последния съдийски сигнал.

27-годишният бранител беше на резервната скамейка през целия мач и така и не се появи в игра за състава на Диего Симеоне. Голяма част от феновете останаха по трибуните на „Уанда Метрополитано“ след края на мача и изразиха недоволството си от играта на своите любимци.

Ермосо не сдържа емоциите си и във видео, разпространено в интернет, се вижда как влиза в конфронтация с част от привържениците.

Mario Hermoso trying to confront the fans.



[🎥 @ATMJoaquinEFC]



pic.twitter.com/FKRcHrgg5Q