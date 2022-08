Ювентус финализира два сериозни трансфера

Италианският гранд Ювентус е напът да финализира два трансфера почти по едно и също време. "Бианконерите" са много близо до привличането на нападателя Аркадиуш Милик от Марсилия и на полузащитника Леандро Паредес от Пари Сен Жермен, пише трансферният експерт Джанлука Ди Марцио.

Торинският тим е договорил личните условия на Милик, който ще пристигне в клуба под наем. „Старата госпожа“ ще плати 2 милиона евро на Марсилия за наема, като в договора има и клауза за откупуване на стойност 8 милиона евро.

Positive contacts between Juventus and Paris Saint-Germain for Leandro Paredes. Talks progressing to get the deal done, as personal terms are now already agreed. 🚨⚪️⚫️ @DiMarzio #Juventus



Negotiations will continue in the next days to complete the agreement. pic.twitter.com/ejPp96ZOYS